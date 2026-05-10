Cháy lớn tại công ty dệt may, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét

Chiều 10/5, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang nỗ lực dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở thành phố Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/5, lực lượng bảo vệ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, thành phố Đồng Nai) phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực sản xuất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa, tuy nhiên do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là vải và nhiều thiết bị ngành dệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, đám cháy phát tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh và cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Nhơn Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy, sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa.

Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản.

Tác giả: Lê Xuân

Nguồn tin: Báo Tin Tức