Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

Ngày 5-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra, làm rõ và triệu tập 13 thanh thiếu niên hư liên quan tới vụ việc điều khiển xe máy "làm loạn" đường phố, gây bất bình trong dư luận.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên hư đầu trần "làm loạn" đường phố và tự gây tai nạn trên đường. Ảnh Công an Thanh Hóa trích từ camera an ninh



Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 2-5, nhóm 14 thanh thiếu niên (đa số chưa đủ 18 tuổi) do N.V.K. (SN 2009; ngụ xã Đồng Tiến) cầm đầu đã tụ tập tại khu vực ngã 5 Đồng Lợi, sử dụng 6 xe máy tháo hoặc che BKS, mang theo hung khí nguy hiểm di chuyển qua nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Quá trình di chuyển, nhóm này không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, vượt ẩu, liên tục rồ ga, bấm còi, lạng lách, tạt đầu các phương tiện tham gia giao thông khác.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi di chuyển từ khu vực Sầm Sơn quay về đến ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn, do không làm chủ được tốc độ xe máy do N.V.K. điều khiển chở theo 2 người đã va chạm với xe máy do một người phụ nữ chở theo con nhỏ đang lưu thông cùng chiều.

... Công an Thanh Hóa huy động lực lượng tới hiện trường vụ tai nạn để xử lý vụ việc



Sau đó, xe máy tiếp tục tông vào đuôi một xe ô tô đang chuyển làn. Hậu quả, N.V.K. và L.V.H. bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, những người còn lại đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập và làm việc với 13/14 thanh thiếu niên trên (riêng L.V.H. chưa thể lấy lời khai do đang cấp cứu).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên hư theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động