Miền Bắc và Trung tuần tới nắng nóng

Sau nhiều ngày chịu tác động của không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc duy trì trạng thái mát mẻ, thi thoảng có mưa, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hai ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết dễ chịu. Tây Bắc và Việt Bắc chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao khoảng 5.000 m nên xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Khoảng ngày 13/5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh, gây nắng nóng diện rộng tại Đông Bắc Bộ. Sang ngày 14/5, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ.

Dự báo đợt nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 16/5. Từ tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, gây mưa và làm dịu nhiệt, chấm dứt nắng nóng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần 24-32 độ, đến thứ năm cao nhất ngày tăng lên 36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới khoảng 16-25 độ C.

Người dân Hà Nội cắm trại vui chơi tại các công viên ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Thế Bằng

Tại miền Trung, thời tiết đầu tháng 5 nhìn chung chưa quá gay gắt. Từ khoảng 13/5, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiều nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, vùng núi phía tây có nơi trên 39 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở miền Trung có xu hướng giảm dần từ khoảng ngày 17/5.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ nay đến khoảng 15/5 phổ biến ít mưa, trời nắng. Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Từ khoảng 16/5, gió mùa tây nam có xu hướng hình thành và hoạt động rõ hơn, khiến mưa rào và giông gia tăng tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng ở Nam Bộ theo đó giảm dần và chấm dứt.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mùa mưa năm nay tại cao nguyên Trung bộ và Nam Bộ có khả năng bắt đầu vào nửa cuối tháng 5, muộn hơn so với trung bình nhiều năm nửa tháng.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: Báo VnExpress