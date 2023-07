Ớn lạnh hành vi của gã đàn ông với người tình trước cửa siêu thị

Sự việc được camera an ninh ghi lại.



Ngày 1/7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương truy bắt đối tượng tưới xăng lên người tình rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.M (SN 1983, quê Hà Tĩnh) có quan hệ tình cảm với đối tượng D.P.H (SN 1976, quê Quảng Nam) nhưng thời gian gần đây hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Sáng sớm ngày 1/7, chị M và H gặp nhau tại một siêu thị nằm trên địa bàn phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một. H mang theo chai nước suối chứa xăng, tưới lên người chị H rồi châm lửa đốt, đồng thời dùng dao đâm vào mặt nạn nhân.

Chị M nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài và bỏ chạy được khoảng 5m thì gục xuống vỉa hè trước siêu thị. Do nạn nhân cởi bỏ áo khoác nên chỉ bị bỏng nhẹ nhưng vùng mặt bị thương rất nặng, mất máu nhiều và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, H nhanh chóng bỏ đi. Tại hiện trường Công an thu giữ 1 con dao Thái Lan, 1 quẹt gas, 1 bình nhựa đựng xăng…

Công an phường Hiệp Thành đã báo cáo sự việc với Công an TP Thủ Dầu Một. Hiện lực lượng công an đang truy tìm gã đàn ông này.



