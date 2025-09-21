Ô tô cuốn xe máy rồi lao vào vườn cao su, 3 mẹ con tử vong thương tâm

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 20/9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TP HCM) lái xe máy biển số 61F1-031.xx chở theo 2 con trai là em N.H.L. (6 tuổi) và em N.T.T. (2 tuổi), lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã Phước Thành (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ).

Chiếc ô tô hư hỏng nặng.



Khi ba mẹ con đến giao lộ với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành đã xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127.xx do anh N.Đ.T.N. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) cầm lái lưu thông từ trong đường Lâm Phú ra DH 507.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. bị ô tô ủi văng vào rừng cao su ven đường.

Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện các nạn nhân nằm la liệt ở hiện trường, hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.

... Hiện trường nằm trong rừng cao su.





Hậu quả vụ tai nạn làm chị V. và em L. tử vong tại chỗ, em T. và tài xế ô tô được đưa đi cấp cứu, nhưng em T. cũng không qua khỏi.

Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Phước Thành xác minh, điều tra vụ tai nạn.

Đến gần sáng nay, hiện trường mới được xử lý xong.

