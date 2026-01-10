Phát hiện nam sinh viên tử vong trong trường đại học

Ngày 10-1, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM rơi lầu tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Lúc 19 giờ tối 9-1, bảo vệ một trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bất ngờ nghe tiếng động mạnh ngay tòa nhà B. Người này chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động dưới đất, đã tử vong.

...

Công an phường Linh Xuân phối hợp Công an TPHCM đến phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại sân thượng có một ba lô, điện thoại...

Bước đầu xác định nạn nhân tên T.L.H, 19 tuổi, đang là sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao động