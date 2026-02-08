Nữ ca sĩ là đại gia showbiz Việt nói thẳng chuyện có chồng ngoại tình: "Càng kéo dài thì càng đau khổ"

Chị Em Gỡ Rối tập 6 (phát trên VTV9) với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ và tiến sĩ Tô Nhi A bàn luận về tình huống giữ hay buông khi tình yêu không còn.

Chủ đề của tập này đi sâu vào những câu chuyện gia đình đầy thử thách và cảm động – nơi thiếu vắng tình yêu và sự tôn trọng trong mối quan hệ hôn nhân khiến người trong cuộc phải đối diện với những lựa chọn đầy khó khăn.

Khi tình yêu không còn, khi sự tôn trọng phai nhạt, liệu chúng ta có đủ dũng cảm để buông bỏ mối quan hệ, dù đã gắn bó lâu dài, để tìm lại hạnh phúc và sự an yên cho chính mình?

MC Phương Uyên c ùng 2 khách mời trong chương trình.

MC Phương Uyên giới thiệu câu chuyện đầu tiên được gửi về từ một nữ khán giả. Chị B chia sẻ, chị và bạn trai gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa hai nhóm làm việc trong ngành bất động sản.

Sau một đêm nhậu, họ có quan hệ và chị phát hiện mình có thai. Dù hai bên gia đình đều không đồng ý giữ đứa bé, chị và bạn trai quyết định kết hôn vì lý do con cái, mặc dù cả hai mới quen và chưa hiểu rõ về nhau.

Thời gian đầu, mọi thứ có vẻ ổn nhưng dần dần chị nhận ra bạn trai có những biểu hiện đáng ngờ. Anh thường xuyên nhận cuộc gọi vào ban đêm và thậm chí còn nhắn tin với những phụ nữ khác, trong đó có một tin nhắn khiến chị không thể không nghi ngờ: "Anh bỏ mẹ con nó đi, về Cà Mau sống với em".

Khi biết hết sự thật, chị rất bối rối, không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào, đặc biệt khi con trai sắp 1 tuổi.

Ca sĩ Mỹ Lệ.

Lắng nghe câu chuyện, ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ: "Tình huống này giống như một tình một đêm, thật sự có rất nhiều câu chuyện tương tự xảy ra trong xã hội ngày nay. Ở trong tình huống này, mình mà là cô gái đó, mình cũng sẽ rất hoang mang. Là tôi là tôi buông.

Khi mà bạn bước vô hôn nhân mới hơn 1 năm thôi mà đã có rất nhiều sóng gió. Rõ ràng người đàn ông này đang ngoại tình thực sự. Đó là tính cách, có cố gắng kéo dài cuộc hôn nhân đó thì người đau khổ là người phụ nữ.

Bản thân tôi nghĩ, không vì đứa con mà không dám chia tay, tại vì càng kéo ra thì bạn ấy càng khổ thêm. Chia tay sớm bớt đau khổ. Thứ hai là bạn ấy có thời gian ổn định lại cuộc sống, ổn định về tài chính để nuôi con và đứa con cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó".

Tiến sĩ Tô Nhi A nhận xét: "Mối quan hệ này rất rời rạc. Họ không đến với nhau vì tình yêu mà chỉ vì đứa trẻ. Khi tình yêu không có sự hiện diện, không có sự gắn kết rõ ràng, thì việc giữ lại cũng rất khó khăn.

Với câu chuyện này, tôi nghĩ là bạn nữ nên buông. Giữ lại là một thử thách lớn vì cuộc sống hôn nhân này không có tình yêu.

Bạn cần phải xem xét kỹ càng và nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng. Bước tiếp theo, bạn sẽ cần phải tháo gỡ những rối ren trong cuộc sống này, không chỉ vì bạn mà còn vì đứa trẻ".

Tiến sĩ Tô Nhi A.

Ca sĩ Mỹ Lệ đồng tình: "Tôi đồng ý. Trong một mối quan hệ, dù bạn có đi qua bao nhiêu khó khăn, nhưng nếu không còn tình yêu thì việc duy trì cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Đôi hi, buông ra là để bảo vệ chính mình và cả con cái".

Tiến sĩ Tô Nhi A bổ sung: "Quyết định này không dễ dàng, nhưng nếu gỡ được thì bạn sẽ có thể tiếp tục hành trình của mình. Quan trọng là bạn phải biết rằng, nếu người đàn ông không yêu bạn, thì bạn cũng không cần phải giữ lại để làm gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và bạn có thể tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho con mình".

Mỹ Lệ còn được biết đến là một đại gia ngầm trong showbiz. Năm 2005, Mỹ Lệ kết hôn với một doanh nhân Việt kiều Đức tên Bình. Sau khi kết hôn, Mỹ Lệ hầu như không ra sản phẩm và ít xuất hiện hơn. Đầu năm 2019, Mỹ Lệ khiến công chúng bất ngờ khi khoe căn biệt thự triệu đô rộng cả ngàn mét vuông của gia đình mình tại Đức.

Gia đình Mỹ Lệ thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, từ Anh, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan tới châu Á. Cô cũng chịu khó đầu tư tiền bạc mua sắm nhạc cụ đắt tiền cho mình và chồng con.

Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: Thanh niên Việt