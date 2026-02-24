Nam ca sĩ Việt 61 tuổi không vợ con, nổi tiếng giàu có, chăm sóc hơn 20 cháu

Ca sĩ Quang Linh sinh năm 1965 tại Huế trong gia đình có 7 anh em, Quang Linh là thứ 6. Quang Linh yêu thích ca hát từ nhỏ và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại các nhà thiếu nhi.

Năm 19 tuổi, anh quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Năm 1990, Quang Linh đoạt giải nhất Giọng hát hay khu vực miền Trung với hai ca khúc Tùy hứng lý qua cầu và Gửi Huế .

Sau này, Quang Linh được giảng viên Lô Thanh ở Nhạc viện Huế chỉ dạy một số kỹ thuật căn bản và được thầy giới thiệu cho bầu show nổi tiếng. Từ đó, anh nhanh chóng trở thành giọng ca xứ Huế được yêu thích bậc nhất thập niên 1990 - đầu 2000.

Ca sĩ Quang Linh.

Sở hữu giọng ca trữ tình, sâu lắng, Quang Linh ghi dấu trong lòng khán giả qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là các ca khúc xứ Huế. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bài hát như Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Chân quê, Thương về miền Trung, Tóc em đuôi gà, Ca dao em và tôi, Bạn tôi...

Những năm gần đây, Quang Linh ít xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay truyền hình. Cũng chính vì thế mà nhiều khán giả nghĩ nam ca sĩ đang “ở ẩn”. Song nam ca sĩ thi thoảng vẫn xuất hiện trong show diễn của những người bạn.

Tờ Thanh Niên Việt viết, sau nhiều năm ca hát, Quang Linh tích luỹ được khối tài sản không hề nhỏ. Anh sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi, nằm ngay trên đường lớn.

Ca sĩ Thu Phương từng tiết lộ, có thời điểm Quang Linh chỉ cần hát một bài là có thể mua được 4 căn nhà. Nhưng sau đó, nam ca sĩ đã giải thích rằng anh chỉ có "bài tủ" đi đâu cũng hát và may mắn được nhiều khán giả yêu thích.

Quang Linh giàu có nhưng sống giản dị, bình dân.

... Anh không bao giờ khoe về tài sản.

Tuy nhiên, chuyện Quang Linh giàu có không chỉ mình Thu Phương nói, nhiều đồng nghiệp khác cũng thường nhắc tới chuyện này dù nam ca sĩ sống rất bình dân.

Trong chương trình Our Song Vietnam 2024, Quang Linh đeo chuỗi vòng ngọc trai. Trước sự bất ngờ của mọi người về phong cách này, nam ca sĩ sinh năm 1965 nói: “Tôi đi hát ba bốn năm nay đều như vậy. Tôi rất nhiều đồ như thế này. Style là một chuyện, cái tôi muốn nói ở đây là của cải tôi rất nhiều, đây là món đồ tôi sắm thêm thôi, không đáng bao nhiêu”.

Ca sĩ Thu Minh tiếp lời đàn anh: "Bác Quang Linh đi hát ba mấy, bốn chục năm rồi, có cả biệt phủ ngoài Huế cơ mà". Quang Linh cũng khẳng định thêm: “Tôi thừa tiền để mua những cái này".

Dù nổi tiếng và giàu có nhưng Quang Linh vẫn chưa vợ chưa con dù đã bước sang tuổi 61. Anh chọn cuộc sống độc thân vui tính.

Nói về chuyện kết hôn, nam ca sĩ chia sẻ trên tờ Sức khỏe đời sống: “Chuyện lấy vợ cũng không có gì khó cả, quan trọng là ở mình như thế nào thôi. Bây giờ mà hỏi tôi bao giờ cưới vợ thì mới là khó vì tôi đã có ai để cưới đâu”.

Trong Our song Vietnam, Quang Linh cũng tâm sự về việc không có con. Anh nói: "Tôi không có con nhưng có đến hai mươi mấy đứa cháu ở tất cả các lứa tuổi, đều trải qua bàn tay mình chăm sóc".

Ở tuổi 61, Quang Linh vẫn giữ được phong độ trẻ trung. Anh thường xuyên tập gym nên trong trẻ hơn so với tuổi. Đặc biệt, nam ca sĩ luôn giữ tâm hồn tươi vui cùng chế độ ăn uống khoa học.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn