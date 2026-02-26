Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng tạm dừng hoạt động

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức các buổi ca nhạc dành tặng khách hàng tại quán cà phê.



Ngày 24/2, tiệm Cà phê Cà pháo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo tạm dừng hoạt động từ 27/2 đến hết 4/3 để "sắp xếp lại tất cả hạng mục đầy đủ và hoàn hảo hơn". Đại diện thương hiệu cho biết quán rơi vào tình trạng quá tải, từ nhân sự, nguồn nguyên liệu đến các hệ thống vận hành, cây cảnh và trang trí.

Phía quán bày tỏ mong muốn nhận được sự thấu hiểu, thông cảm từ khách hàng. Quán sẽ mở cửa trở lại từ ngày 5/3 sau khi hoàn tất điều chỉnh.

Trước đó, nam ca sĩ cho biết trong tuần đầu vận hành, anh tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc. Tuy nhiên, các chương trình đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh. Anh gửi lời xin lỗi vì "làm xáo trộn sự yên tĩnh và thời gian nghỉ ngơi" của mọi người.

"Trong thời gian tới, nếu tổ chức những buổi tương tự, tôi và công ty sẽ chủ động xin ý kiến về khung giờ cũng như âm lượng phù hợp, nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, mà vẫn đảm bảo đặc thù kinh doanh liên quan đến âm nhạc", Đàm Vĩnh Hưng viết.

... Không gian hoài niệm bên trong quán cà phê của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại TP.HCM.



Quán cà phê được khai trương trong ba ngày 6-8/2 tại khu Thảo Điền, phường An Khánh (TP.HCM). Không gian thiết kế theo phong cách Indochine, mang sắc thái hoài niệm. Đây là dự án được ca sĩ ấp ủ từ lâu và thực hiện vào đầu năm nay.

Sau khi bán căn biệt thự 500 m2 hồi cuối tháng 12/2025, anh xác định quán cà phê sẽ là không gian sinh hoạt thường xuyên. Trong những ngày đầu khai trương, nam ca sĩ tạm gác công việc để trực tiếp đón khách, chụp ảnh lưu niệm, tổ chức bốc thăm trúng thưởng và hát phục vụ khán giả. Hơn 200 nghệ sĩ và người hâm mộ được mời tham dự ngày đầu mở cửa.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Từ đầu những năm 2000, ca sĩ hoạt động liên tục với nhiều dòng nhạc như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ.

Anh phát hành các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột nhưng giữ kín thông tin về mẹ của bé. Cuối tháng 12/2025, anh bán căn biệt thự gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học, thuận tiện đưa đón con.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn