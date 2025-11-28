Tìm thấy hơn 100 thi thể sau đợt lũ lịch sử ở Hat Yai, Thái Lan

Lực lượng cứu hộ vận chuyển một người bị mắc kẹt trong lũ bằng cáng đến bệnh viện ở Hat Yai ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Nation, ngày 27-11, trụ sở Cảnh sát Quốc gia Thái Lan đăng tải thông báo cho biết Trung tâm Giám định pháp y số 9 đã phát hiện hơn 100 thi thể trong vùng lũ Hat Yai, với hơn 20 thi thể cần xác minh danh tính.

Tổng tư lệnh Cảnh sát đã chỉ đạo đội ngũ pháp y và cảnh sát hỗ trợ điều tra, đồng thời cung cấp hệ thống bảo quản lạnh.

Trong khi đó, Bệnh viện Songkhla Nakarin phát đi thông báo khẩn sau khi nhà xác quá tải do tiếp nhận số lượng lớn thi thể do đợt lũ nghiêm trọng.

Bệnh viện bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời giải thích rằng do số lượng thi thể quá lớn, bệnh viện buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình pháp lý để xác minh danh tính, vì vậy chưa thể bàn giao thi thể cho người nhà.

Trước tình hình này, đại tướng cảnh sát Kitrat Panphet - Cảnh sát trưởng quốc gia - ban hành lệnh khẩn thành lập trung tâm xác minh danh tính tại Hat Yai.

Ông cũng yêu cầu điều động đội ngũ pháp y, thiết bị chuyên dụng và xe đông lạnh từ Viện Pháp y Thái Lan; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Giám định pháp y hỗ trợ khẩn cấp cho đội pháp y của Bệnh viện Songkhla Nakarin.

Theo Hãng tin AFP, một nhân viên nhà xác tại Bệnh viện Songkhla cho biết cơ sở này đã phải điều thêm ba xe đông lạnh để chứa thi thể.

Đồng thời, nội các Thái Lan cũng đã phê duyệt gói hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tại nhiều tỉnh miền Nam, đặc biệt là Hat Yai. Theo đó, những người dân bị ảnh hưởng sẽ được nhận ngay khoản hỗ trợ 9.000 baht (tương đương 7,4 triệu đồng), với hai hình thức đăng ký trực tuyến đang được triển khai.

