Lũ kinh hoàng ở Thái Lan: Dân đu dây điện thoát thân, chen chúc trên mái nhà chờ cứu

Những người đàn ông đu dây điện để thoát khỏi dòng nước chảy xiết - Ảnh: Kang Namthip

Theo Bangkok Post, đến ngày thứ tư của đợt lũ (26-11), nhiều tuyến đường ở thành phố Hat Yai (Thái Lan) vẫn chìm sâu trong biển nước.

Tại đường Nuan Kaew, mực nước đo lúc 6h sáng 26-11 lên tới 145cm, khiến công tác sơ tán ngày càng khó khăn trong bối cảnh mưa lớn không dứt.

Trên mạng xã hội, các đoạn video lan truyền cho thấy người dân phải liều mình đu qua dây điện để thoát thân, người già và trẻ nhỏ nằm chen chúc trên mái nhà, còn bệnh viện thì cạn oxy, buộc phải dùng trực thăng đưa bệnh nhân nặng đến nơi an toàn.

Nhiều gia đình có ngưới thân lớn tuổi phải dỡ mái nhà chờ cứu viện - Video: Kunnay Mam

Các chuyên gia dự báo khu trung tâm kinh tế của Hat Yai có thể còn ngập nặng ít nhất đến giữa tháng 12.

Phó giáo sư Seree Supratid, Giám đốc Trung tâm Biến đổi khí hậu và thảm họa thuộc Đại học Rangsit, cho biết dù mực nước thượng nguồn huyện Sadao đã rút, lượng nước dồn về hạ lưu lại tăng mạnh, gây ngập nghiêm trọng tại khu vực thành phố.

Ông cho hay sáng 25-11, mực nước ở nhiều nơi đã dâng gần 2m chỉ sau một đêm. Những ngôi nhà trước đó ngập khoảng 1m nay bị nhấn chìm hoàn toàn, trong khi các khu dân cư trũng như Khuan Lang bị ngập tới tận mái.

Lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá và gây thiệt hại cả ở các khu vực kinh tế lớn ở Hat Yai - Ảnh: The Nation



Theo ước tính của ông, lượng mưa từ ngày 21 đến 25-11 lên đến 850mm, tạo ra khoảng 1.200-1.500 triệu m³ nước tràn xuống. Với khả năng thoát nước tự nhiên và hệ thống bơm hiện tại, phải mất ít nhất 10 ngày nước mới rút - thậm chí lâu hơn vì mực nước biển còn cao đến cuối tháng 11.

Phó giáo sư Seree cũng phê bình việc thiếu một cơ chế chỉ huy thống nhất theo Luật Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai 2007. "Người dân mắc kẹt trên mái nhà, xe cộ chìm trong nước, các nhóm dễ tổn thương liên tục cầu cứu nhưng vẫn chưa có bộ chỉ huy thống nhất" - ông nói.

Ông Seree đề xuất các biện pháp khẩn cấp như cắt một số đoạn đê đường để tăng tốc độ thoát nước, giảm thiệt hại.

Ông Maitree Jongkraichak, Giám đốc Quỹ Cộng đồng Thái Lan, cũng kêu gọi hành động cấp tốc. Trên mạng xã hội, ông đề nghị thành lập một "phòng tác chiến" quy tụ chuyên gia, học giả, mạng lưới cộng đồng và các nhóm phân tích dữ liệu.

Chuyên gia sinh thái biển Thon Thamrongnawasawat cảnh báo rằng dưới tác động của biến đổi khí hậu, các thảm họa sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Ông kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị, không để mình trở thành nạn nhân.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 25-11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla và giao Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.

