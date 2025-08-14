Nỗ lực đáng khen của U21 nữ bóng chuyền Việt Nam sau khi bị xử thua 4 trận

U21 nữ Việt Nam chịu áp lực tâm lý lớn khi chưa đầy một ngày trước giờ tranh tài, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) thông báo sẽ hủy kết quả 4 trận đã đấu, xử thua 0-3 vì có VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải.

Án phạt trên khiến U21 nữ Việt Nam từ hạng nhì bảng A rơi xuống bét bảng, bị loại khỏi vòng 1/8 và phải thi đấu vòng xếp hạng 17-20 chung cuộc.

Đội bóng chuyền U21 nữ Việt Nam vượt khó thắng Ai Cập 3-1



Bất chấp áp lực tâm lý cùng thiếu hụt nhân sự, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn thể hiện bản lĩnh, vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để thắng đại diện châu Phi là U21 Ai Cập với tỷ số 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-20).

Set 1, U21 Việt Nam khởi đầu bị dẫn 2-5 nhưng nhanh chóng gỡ hòa và bứt phá, thắng 25-16 nhờ hàng công sắc bén.

Set 2, Ai Cập dẫn 21-16, thậm chí có set point ở tỷ số 24-21. Tuy nhiên, U21 Việt Nam kiên cường gỡ hòa 24-24 và thắng ngược 26-24.

Set 3 chứng kiến sự quyết tâm của Ai Cập, với hàng chắn hiệu quả giúp họ thắng 25-22, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Sang set 4, U21 Việt Nam siết chặt đội hình, tận dụng sai lầm của đối thủ để thắng 25-20, ấn định chiến thắng chung cuộc.

Với chiến thắng này, ngày 15-8, U21 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận xếp hạng 17-20, gặp đội thắng ở cặp Chile - Mexico.

Liên quan đến việc Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) hủy kết quả 4 trận đấu vì cho rằng U21 nữ Việt Nam sử dụng cầu thủ trái điều lệ, ngày 13-8, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết đã gửi khiếu nại chính thức. VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV, phát sinh trong ngày 12-8. Theo thông lệ, ban tổ chức sẽ thông báo các quy định kiểm tra tư cách VĐV để các liên đoàn chuẩn bị, hoàn tất trước khi giải diễn ra. Việc FIVB đột ngột yêu cầu bổ sung khi giải đã kết thúc vòng bảng là chưa từng có tiền lệ, gây ảnh hưởng lớn tới VĐV và bóng chuyền Việt Nam. Phía VFV yêu cầu FIVB phải đưa ra các quy định cụ thể cho VĐV khi tham dự các giải quốc tế do FIVB tổ chức và quản lý. Ngày 22-8 tới, Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan. VFV sẽ có ý kiến chính thức với FIVB về công tác kiểm tra tư cách VĐV.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn