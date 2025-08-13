Bóng chuyền Việt Nam có nguy cơ bị phạt nặng sau sự cố đội tuyển U21 nữ

Ngày 12-8, ngay sau khi khép lại vòng bảng Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 đang diễn ra tại Indonesia, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã phát đi thông báo chính thức về việc đội tuyển U21 nữ Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

FIVB kết luận một cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu theo điều lệ và vi phạm Quy định kỷ luật FIVB nên xử thua 4/5 trận của tuyển U21 nữ Việt Nam với tỉ số 0-3 đồng thời loại cầu thủ vi phạm khỏi giải ngay lập tức.

Sự việc đáng tiếc

Chiều 12-8, kênh Thairath TV (Thái Lan) đưa tin, 2 cầu thủ của Việt Nam là Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh bị Ban tổ chức Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới đưa đi kiểm tra nhiễm sắc thể (hoặc xét nghiệm giới tính). Cả 2 cầu thủ này đều không được Ban huấn luyện tuyển U21 Việt Nam đăng ký thi đấu ở trận gặp Puerto Rico.

Thairath TV đưa tin đầu tiên về vụ việc chiều 12-8



Thông tin này ban đầu không được xác nhận bởi FIVB. Báo Người Lao Động đã chủ động liên hệ với trưởng đoàn Đào Xuân Chung của đội tuyển U21 nữ Việt Nam từ Indonesia ngay sau trận đấu với Puerto Rico nhưng không được hồi đáp.

Về phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), Tổng thư ký Lê Trí Trường có trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí, rằng "Thực sự có sự cố với đội tuyển U21 nữ Việt Nam khi Ban tổ chức yêu cầu đội bóng cung cấp đầy đủ giấy tờ khai sinh của các VĐV liên quan. VFV bất ngờ bởi hồ sơ đăng ký thi đấu đã gửi đến Ban tổ chức từ đầu, mọi việc phát sinh thường được giải quyết ở buổi họp chuyên môn kỹ thuật, thường tổ chức 1 ngày trước giải chứ không để đến khi kết thúc vòng bảng mới thông báo bổ sung giấy tờ. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản đến ban tổ chức".

Kết quả cập nhật giải chỉ rõ U21 nữ Việt Nam bị xử thua 0-3 bốn trận



Cũng có một số nguồn tin cho rằng 2 VĐV Việt Nam có thể không phải bị xét nghiệm giới tính mà là xét nghiệm doping hoặc kiểm tra giấy tờ tùy thân để xác định tuổi tác.

...

Tối 12-8, FIVB cập nhật lịch thi đấu với thông tin khác hẳn kết quả tranh tài. Thay vì xếp nhì bảng A và sẽ gặp U21 Thổ Nhĩ Kỳ để tranh vé vào tứ kết, tuyển U21 nữ Việt Nam lại phải gặp Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng phân hạng, tranh hạng từ 17-24.

U21 nữ Việt Nam chỉ được tranh hạng 17-24 sáng 13-8



Gần 0 giờ ngày 13-8, trang chủ FIVB đăng thông báo chính thức về việc xử phạt tuyển U21 nữ Việt Nam, vì có cầu thủ "không đủ điều kiện theo điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023".

VFV có liên quan?

Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023 nêu rõ: "Nếu một đội tuyển quốc gia đăng ký một hoặc nhiều VĐV không hợp lệ tham gia thi đấu, theo Quy định của FIVB sẽ bị xử phạt bằng cách loại cầu thủ này khỏi giải đấu, hủy bỏ trận đấu mà cầu thủ đó đã tham gia, phạt tiền liên đoàn có liên quan 30.000 CHF (tương đương 37.000 USD) cho mỗi cầu thủ không đủ điều kiện, đồng thời đình chỉ hoạt động của liên đoàn, đội bóng, hoặc quan chức liên quan trong thời hạn tối đa 2 năm".

Đặng Thị Hồng (12) và Nguyễn Phương Quỳnh (21) bị báo chí Thái Lan gọi tên



Căn cứ nội dung điều khoản và quy định kỷ luật kể trên, FIVB đã quyết định xử thua 4 trận đấu của Việt Nam vòng bảng với tỉ số 0-3 (U21 Việt Nam trước đó đã thắng Indonesia 3-0, thắng Serbia 3-1, thắng Canada 3-1 và thua Argentina 1-3). Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 được giữ nguyên kết quả vì các VĐV kể trên vắng mặt.

Trong thông báo chính thức, FIVB còn nhấn mạnh sẽ căn cứ theo điều 14.4 của Quy định kỷ luật để chuyển hồ sơ vụ việc lên Ủy ban Kỷ luật FIVB, tiếp tục đánh giá về các án phạt có thể vượt ra ngoài phạm vi của giải đấu.

Ở giai đoạn này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ sẽ phải giải trình sự việc bằng văn bản.

