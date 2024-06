Những hình ảnh khó tin tại khu nghỉ dưỡng cao cấp 370 tỉ đồng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Khung cảnh ngổn ngang, đìu hiu bên trong khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 370 tỉ đồng

Theo tìm hiểu, Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp 370 tỉ đồng tại bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) do Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng có địa chỉ tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2018.

Dự án thực hiện trên diện tích 3,5ha, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 25 căn biệt thự, nhà hàng, hạ tầng, bể bơi,... với tiến độ cam kết đến đầu năm 2023 sẽ hoàn thiện, đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 gồm hạng mục khách sạn 9 tầng, đến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, đổi lại là sự ngán ngẫm cho người dân nơi đây khi dự án vẫn ngổn ngang..

Nhiều hạng mục đã xuống cấp...

do không được duy tu, bảo dưỡng.

Theo ghi nhận, nhiều hạng mục của giai đoạn 1 vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng chỉ mới được xây dựng xong phần thô.

Nhiều căn biệt thự đã ám màu rêu phong do không được tiếp tục triển khai thực hiện.

Bên trong khuôn viên dự án giờ trở thành chỗ để xe...

và máy móc.

... Theo quan sát, không có công nhân hay dấu hiệu của việc thi công, chỉ có một bảo vệ trông coi tài sản. Khu vực khuôn viên, sân bãi của dự án cỏ cây mọc um tùm như bãi hoang.

Bên trong tòa nhà nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện...

vật liệu vứt ngổn ngang, nhếch nhác

Được biết, vào giữa năm 2019, chủ đầu tư đã đưa nhà hàng cao cấp Cánh Buồm cùng một số hạng mục của dự án vào hoạt động, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại đóng cửa. Giờ đây nhiều hạng mục tại nhà hàng cũng đã xuống cấp.

Một người dân sống gần khu biệt thự cho biết việc dự án chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới mỹ quan đô thị cũng như tâm lý của du khách khi tới bãi biển Xuân Hải để tắm và nghỉ dưỡng.

“Nhìn cả khu đất vàng và những căn biệt thự tiền tỉ nằm phơi nắng phơi mưa, “đứng hình” mấy năm qua mà xót xa quá!" - người này chia sẻ.

Một trụ điện bị gãy đỗ, đã hoen gỉ, được che lại tạm bợ bằng tấm xốp.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết, dự án trên triển khai đã lâu nhưng chưa hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng.

“Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư, vừa qua, UBND tỉnh đã đồng ý cho gia hạn tiến độ dự án. Địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng, góp phần phát triển hạ tầng du lịch, cũng như làm đẹp cho bãi biển, thu hút khách du lịch”, ông Đô nói.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao động