Chọn "giờ vàng" để sinh mổ, sản phụ mất con

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Sơ sinh của bệnh viện vừa tiếp nhận trẻ sơ sinh hai ngày tuổi, được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để chọn "ngày đẹp, giờ đẹp”. Ngay sau sinh, cháu bé có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và chuyển viện khẩn cấp.

Khi đến Trung tâm Sơ sinh, cháu bé đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Mặc dù, được hồi sức tích cực, sử dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, bé sơ sinh vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Đây là trường hợp đau lòng và đáng tiếc về hậu quả của việc chọn "ngày đẹp, giờ đẹp" để sinh mổ vẫn còn tồn tại trong đời sống xã hội.

Cháu bé bị suy hô hấp điều trị tại Trung tâm Sơ sinh.

...



Theo các bác sĩ, sinh thường là phương pháp tốt nhất, sinh lý nhất cho mẹ và bé, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình vẫn chọn sinh mổ chủ động khi mẹ chưa có dấu hiệu chuyển dạ để chọn "ngày đẹp, giờ đẹp” với hy vọng con mình sinh ra sẽ có tương lai may mắn, thuận lợi. Dù vậy, lựa chọn này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Theo báo cáo tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế năm 2022, tỷ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh, có một số bệnh viện lên đến 50-60% – cao hơn nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh; bên cạnh đó, những ca chuyển dạ có nguy cơ cao thường được bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé,… Các chuyên gia y tế cảnh báo, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, sinh thường vẫn là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất cho cả mẹ và bé. Sức khỏe và sự an toàn của mẹ và bé luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng.



Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn

