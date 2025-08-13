Tạm giữ 4 thanh thiếu niên chém biển số xe, livestream TikTok

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 thanh thiếu niên về hành vi cướp tài sản, để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định do liên quan đến vụ mang hung khí chém biển số xe, livestream TikTok.

Trước đó, vào ngày 5-8 tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 1, phường Ninh Xá (tỉnh Bắc Ninh), có 4 thanh thiếu niên mang theo gạch, kiếm dài, bất ngờ lao vào nhóm 6 người đang ngồi bên đường và dùng hung khí chém vào xe máy, phá đuôi xe, lấy đi 2 biển số.

Hình ảnh các thanh thiếu niên khoe "chiến tích" trên mạng xã hội - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

...



Trong lúc thực hiện, những thanh thiếu niên này còn livestream trên TikTok để "gây tiếng vang". Cơ quan công an xác định đây là các hành động phô trương, coi thường pháp luật trên mạng xã hội.

Sau khoảng 6 tiếng từ khi nhận tin trình báo của bị hại, Công an phường Ninh Xá và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ hành vi sử dụng hung khí để phá hoại xe, lấy biển số.

Bốn người liên quan đến hành vi trên gồm N.V.D. (18 tuổi), N.C.L. (16 tuổi), N.D.K. (16 tuổi) và N.X.H. (16 tuổi), cùng trú xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Tác giả: Hà Quân



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

