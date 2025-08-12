Viết văn tả về người mẹ “không có thật”, cậu bé lớp 2 bị cô giáo chấm 4 điểm

Thông thường với những đứa trẻ, khi được thầy cô giáo giao bài văn viết về bố mẹ, chúng sẽ viết bằng cả tấm lòng và năng lực văn chương của mình, để chứng minh mình là người hiểu rõ bố mẹ, yêu thương bố mẹ nhường nào.

Tuy nhiên, có những nhóc tỳ vì trình độ tiếng Việt còn “hạn chế”, vậy nên đã cho ra đời bài văn viết về bố mẹ khiến không chỉ giáo viên, mà ai đọc xong cũng “đau đầu nhức óc” bởi không hiểu đứa trẻ đang tả kể ai, và liệu người bố, người mẹ này có thật ngoài đời. Đơn cử như bài văn của cậu bé lớp 2 sau.

Khác với nhiều bạn đồng trang lứa hay viết về mẹ với những từ ngữ mỹ miều, bé học sinh chỉ viết vỏn vẹn vài dòng, tả ngoại hình mẹ. Nhưng quả thực sau khi đọc xong, ai cũng hoang mang, cô giáo của cậu nhóc còn để lại lời phê bày tỏ sự khó hiểu trước tác phẩm tả mẹ của học sinh.

Cụ thể, đứa trẻ viết: “Người em yêu nhất là mẹ. Thân: Mập, ốm. Tóc: Dài, ngắn. Mũi ngang miệng. Tai ngang mũi. Chiều cao 20m. Chiều thấp 1cm". Rõ ràng với những gì nhóc tỳ đang miêu tả, thì người mẹ này làm gì “có thật ngoài đời”.

Không biết thực hư ra sao, nhưng bài văn này chứng tỏ trình độ sử dụng ngôn ngữ của cậu bé tiểu học còn rất yếu. Tuy nhiên, vì nhóc tỳ mới chỉ học lớp 2 nên bố mẹ và thầy cô giáo hoàn toàn có thể hỗ trợ, rèn luyện để bé trau dồi, nâng cao năng lực viết văn trong tương lai.

Dưới đây 3 phương pháp giúp học sinh học tốt văn miêu tả:

- Tập trung vào các yếu tố cốt lõi của văn miêu tả

Việc hướng dẫn học sinh chú ý đến các chi tiết nhỏ như màu sắc, âm thanh, mùi vị và cảm xúc sẽ giúp trẻ có thể tạo ra những bức tranh sống động trong tâm trí của người đọc. Khi học sinh cảm nhận được các yếu tố này, họ không chỉ tích lũy được vốn từ vựng phong phú mà còn học cách sử dụng ngôn từ một cách sáng tạo và hình ảnh ẩn dụ.

Hơn nữa, tổ chức ý tưởng một cách logic và có trọng tâm là yếu tố then chốt giúp bài viết trở nên mạch lạc, dễ hiểu. Việc này không chỉ giúp học sinh trình bày rõ ràng suy nghĩ của mình mà còn làm cho bài viết trở nên hấp dẫn hơn. Một bài văn miêu tả tốt thường là sự kết hợp giữa cảm xúc và kỹ thuật viết, nơi mà những chi tiết nhỏ được lồng ghép một cách khéo léo vào câu chuyện.

- Đa dạng các chủ đề và góc nhìn miêu tả

Việc mở rộng phạm vi miêu tả không chỉ giới hạn ở con người mà còn bao gồm thiên nhiên, cảnh vật, không gian và thời gian. Điều này giúp học sinh tiếp cận nhiều đối tượng và chủ đề khác nhau, từ đó rèn luyện kỹ năng quan sát linh hoạt và tư duy sáng tạo.

Khuyến khích học sinh thử miêu tả từ các góc nhìn khác nhau, chẳng hạn như từ quan điểm của người quan sát hay nhân vật chính, sẽ giúp trẻ có cái nhìn sâu sắc hơn về đối tượng miêu tả. Khi nhìn nhận một sự vật từ nhiều khía cạnh, học sinh sẽ phát hiện ra những điều thú vị và phong phú mà họ có thể khai thác trong bài viết của mình. Điều này không chỉ làm phong phú thêm nội dung mà còn kích thích sự sáng tạo và khả năng tư duy phản biện của trẻ.

- Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực

Các hoạt động trải nghiệm và quan sát thực tế cung cấp nguồn cảm hứng và những hiểu biết sâu sắc về đối tượng miêu tả cho học sinh. Khi trẻ thực sự cảm nhận được không gian và đối tượng mà mình sẽ miêu tả, bài viết của chúng sẽ trở nên chân thực và sinh động hơn.

Ngoài ra, việc áp dụng phương pháp học tập hợp tác cũng rất hiệu quả. Khi học sinh thực hành viết và chia sẻ với nhau, họ không chỉ học hỏi từ bạn bè mà còn nhận được phản hồi quý giá. Điều này không chỉ giúp trẻ tự tin hơn trong quá trình sáng tạo mà còn nâng cao khả năng giao tiếp và làm việc nhóm. Thông qua việc thảo luận và phản hồi, học sinh có thể cải thiện kỹ năng viết của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tác giả: Kiều Trang

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn

