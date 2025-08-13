Con dâu hoảng hốt phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân nằm sấp, trên cổ buộc 1 sợi dây

Tin tức trên báo Gia Lai, Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng điều tra vụ việc bà Lê Thị T. (SN 1955, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong trong phòng ngủ.

Hiện trường vụ việc cho thấy trên cổ bà T. có buộc 1 sợi dây. Ảnh: Báo Gia Lai



Theo trình báo của bà Trần Thị N. (SN 1984, con dâu nạn nhân), khoảng 5h45 ngày 12/8, khi mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng, bà N. phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường.

Điều bất thường là có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân, theo tin trên Người lao động.

Bà N. lập tức hô hoán người dân xung quanh và báo Công an phường Hoài Nhơn Bắc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

