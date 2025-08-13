Người nuôi gà lôi bị phạt 6 năm t.ù đã được tại ngoại, đang trên đường về nhà

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng (áo trắng) cùng đại diện Viện kiểm sát nhân dân trao quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm cho Thái Khắc Thành (bị phạt 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi) - Ảnh: GIANG LONG

Sau khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, ngày 13-8 diện cơ quan này cùng với đại diện Tòa án nhân dân tỉnh đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị cho anh Thái Khắc Thành (trú tại tỉnh Nghệ An) - người vừa bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi.

Tại trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng đã trao quyết định hủy bỏ biện phạm ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đồi với anh Thành.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng giải thích quyền và nghĩa vụ đối với anh Thái Khắc Thành khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tăng cho biết thêm ngay trong ngày 13-8, anh Thành đã được ra khỏi tạm giam trở về nhà tại Nghệ An.

Cùng ngày, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Thành trong giai đoạn phúc thẩm, đã từ Hà Nội vào Nghệ An để gặp gỡ gia đình thân chủ.

Luật sư Hiển cho biết trưa cùng ngày gia đình đã nhận được cuộc gọi của anh Thành thông báo đang trên xe về nhà. "Vợ của anh Thành vô cùng xúc động đã vội chạy đi mua bộ quần áo mới cho chồng để đón Thành về sau nhiều ngày bị tạm giam", luật sư Hiển nói.

Trưa 13-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thái Khắc Tuấn - anh trai anh Thái Khắc Thành - nói, gia đình mới biết được thông tin Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị bản án, chờ xét xử phúc thẩm với em trai mình.

"Từ ngày Thành bị bắt tạm giam và xét xử đến nay đã 4 tháng, nghe tòa tuyên mức án 6 năm tù, chúng tôi rất bàng hoàng vì Thành là trụ cột chính của gia đình. Gia đình chúng tôi rất vui vì các cấp đã lắng nghe, xem xét để Thành có cơ hội về sớm với gia đình", ông Tuấn nói.

Trước đó, ngày 8-8 Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt anh Thái Khắc Thành (trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi, thu số tiền 6 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng đối với Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Phiên tòa kết thúc, vợ của anh Thành ôm hai con nhỏ khóc nức nở trước sân tòa.

Bản án 6 năm tù cho hành vi nuôi, bán 13 con gà lôi của anh Thành cũng được dư luận quan tâm, nhiều ý kiến cho rằng hình phạt quá nặng, mức án tòa tuyên chưa thấu tình đạt lý.

... Chánh án Đỗ Mạnh Tăng cùng đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên giải thích quyền và nghĩa vụ đối với anh Thái Khắc Thành khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú - Ảnh: GIANG LONG

Trước sự quan tâm của dư luận, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng đã kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên phạt Thái Khắc Thành (trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù.

Theo ông Tăng, ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội liên quan bản án sơ thẩm, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án.

Tòa án tỉnh cũng yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử anh Thái Khắc Thành báo cáo giải trình.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm và các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh nhận thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng thông tư số 27 ban hành ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo thông tư, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo quy định gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo nghị định số 84 của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "gà lôi trắng", là loài chim hiện được ghi nhận trong nhóm IB, nghị định số 84 của Chính phủ. Hội đồng xét xử tuyên bố Thái Khắc Thành phạm tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các quy định pháp luật Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận định tòa sơ thẩm áp dụng các quy định trên khi tuyên án anh Thành là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Hành vi nêu trên của Thái Khắc Thành có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã" quy định tại Điều 234 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên cần phải điều tra lại xác định giá trị các cá thể gà lôi thu giữ để làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh không có thẩm quyền kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm theo trình tự phúc thẩm, vì vậy Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thẩm quyền.

Ngày 13-8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với anh Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thân Hoàng - Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ