Đối tượng có 2 tiền án thuê 2 ô tô tự lái cầm cố đánh bạc

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Đình Dư (SN 1995, trú tại thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Do đánh bạc bị thua lỗ dẫn đến nợ nần không có khả năng trả, Trần Đình Dư đã nảy sinh ý định “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang xe đi cầm cố.

Kiểm sát viên kiểm sát việc khám xét nơi ở của đối tượng Trần Đình Dư.



Để thực hiện hành vi phạm tội, Dư sử dụng tài khoản Facebook có tên “Dư Bá” tìm kiếm từ khóa “cho thuê xe Hà Tĩnh” trên mạng xã hội và tìm kiếm được các tài khoản cá nhân đăng tải các bài viết cho thuê xe ô tô tự lái tại Hà Tĩnh. Sau đó Dư liên hệ thuê xe nói dối để sử dụng đi lại nhưng mục đích đi cầm cố để lấy tiền.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 30/6/2025 đến ngày 7/7/2025, Trần Đình Dư lừa đảo chiếm đoạt 2 chiếc xe ô tô trị giá hơn 1 tỉ đồng của 2 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đáng nói, Trần Đình Dư đã từng phạm tội “Cướp tài sản” và hiện đang có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”.

Ngay sau khi có các quyết định phê chuẩn của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Điều tra viên đã phối hợp Kiểm sát viên thực hiện Lệnh bắt, khám xét chỗ ở của bị can tại nhà bà Nguyễn Thị Điệp (mẹ bị can) ở thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Phan Nam - Phòng 2 VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Nguồn tin: Báo BVPL

