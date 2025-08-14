Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong 10 ngày tới (14 đến 24-8-2025) có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới).

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Minh họa



Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực phía Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Thời gian qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc trên biển đã gây thiệt hại về người và tài sản ở một số địa phương trên cả nước.

...

Ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, ngày 14-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đối với đất liền khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

