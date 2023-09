Nhiều người bị thương trong vụ sập nhà tại TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Chiều 24/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ sập nhà trên đường Bình Qưới, phường 27, quận Bình Thạnh.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn từ căn nhà 4 tầng ở hẻm 133, đường Bình Qưới.

Hiện trường phía bên ngoài đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng.

Khi họ chạy đến thì căn nhà đã bị đổ sập nên đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường.

...

Tại hiện trường một phần đường Bình Quới kẹt cứng người và phương tiện.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Được biết, căn nhà 4 tầng trên đang trong giai đoạn sửa chữa. Trong lúc khoan thì móng yếu nên sập hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm sập, bên trong có 5 người thợ vào sửa chữa căn nhà.

Đến 14h20 phút cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cho biết, các đội nghiệp vụ đã tìm kiếm, cứu được các nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn