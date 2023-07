Cổ đông Vinamilk sắp nhận hơn 5.000 tỷ đồng tiền cổ tức

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) vừa công bố ngày 4/8 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền.

Theo đó, tỉ lệ thực hiện của đợt thanh toán này là 24,5%, tức 1 cổ phiếu nhận 2.450 đồng. Bao gồm thanh toán cổ tức còn lại của năm 2022 là 9,5%/mệnh giá và tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2023 là 15%/mệnh giá. Thời gian thanh toán dự kiến sẽ là 5/10 tới đây.

Với gần 2.090 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi hơn 5.120 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tại phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu VNM đang giao động quanh vùng giá 74.800 đồng/cổ phiếu (Ảnh: TradingView).

Cơ cấu cổ đông tại Vinamilk ghi nhận SCIC là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 752,4 triệu cổ phiếu (36% vốn điều lệ). Trong đợt tạm ứng lần này, SCIC sẽ nhận về khoảng 1.843 tỷ đồng tiền cổ tức.

Ngoài ra, Vinamilk còn hai cổ đông lớn khác gồm nhóm F&N sở hữu 17,69% vốn điều lệ và quỹ Platinum Victory nắm giữ 10,6% vốn điều lệ. Như vậy, nhóm nhà đầu tư F&N sẽ nhận gần 905 tỷ đồng tiền cổ tức từ Vinamilk. F&N là thành viên trong tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - ông chủ của ThaiBev, doanh nghiệp mua lại cổ phần và nắm quyền chi phối Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo thông tin về kết quả kinh doanh sơ bộ giai đoạn quý II/2023, tổng doanh thu của công ty trong quý đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk ghi nhận đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. So sánh với quý trước, doanh thu của “anh cả" ngành sữa tăng trưởng 8,9% so với 13.954 tỷ đồng tại quý I/2023.

Như vậy, lũy kế 6 tháng, Vinamilk đạt doanh thu 29.154 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.126 tỷ đồng. So với mục tiêu đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Vinamilk đã thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và gần 48% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, công ty cũng thông báo sẽ công bố báo cáo tài chính bán niên 2023 vào ngày 28/7 tới đây.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh



Nguồn tin: nguoiduatin.vn