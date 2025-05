Nhiều lãnh đạo cấp phòng Công an Hà Tĩnh tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho các đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: CAHT

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương và Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 16 lãnh đạo cấp phòng của công an tỉnh Hà Tĩnh đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ công tác.

Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, tiên phong và ý thức chính trị cao của các đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an.

...

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 16 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, Đại tá Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương những cống hiến to lớn của các đồng chí đối với sự phát triển của Công an Hà Tĩnh.

Đồng thời ông nhấn mạnh: Việc các đồng chí tự nguyện nghỉ hưu sớm không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ, phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân mà còn là minh chứng cho sự chuyển động tích cực trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh Hà Tĩnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN