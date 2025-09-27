Nhiều khách VinFast bất ngờ “mua một được hai”, rinh về từ xe đạp, xe máy đến ô tô điện

Liên tiếp những câu chuyện “mua một, được hai” khiến chủ xe vỡ òa

Kể từ khi chương trình “Bí ẩn trong tay - Rinh ngay xế xịn” khởi động từ giữa tháng 7 đến nay, đã có rất nhiều khách hàng may mắn trúng thưởng. Đây là chương trình hiếm hoi trên thị trường, nơi khách hàng mua một chiếc ô tô lại có cơ hội sở hữu thêm một chiếc xe khác, thậm chí có giá trị cao hơn mẫu ban đầu. Không ít câu chuyện “mua một được hai” khiến chính chủ nhân cũng phải bất ngờ.

Như anh Đinh Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) vốn chỉ định mua chiếc VinFast VF 5 Plus màu đỏ để phục vụ công việc chạy dịch vụ, nhưng may mắn đã mỉm cười khi anh trúng thưởng ngay một chiếc VF 6 Eco - mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

“Đối với tôi, mua một mà thành hai, lại còn phân khúc cao hơn, đúng là một cơ hội hiếm có. Xe điện giúp tôi tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể, nhất là từ nay đến hết tháng 6/2027 còn được miễn phí sạc, coi như chi phí nhiên liệu gần như bằng 0”, anh Đức chia sẻ.

Không chỉ là sự may mắn, anh Đức cho biết sẽ giữ cả hai chiếc xe để phục vụ công việc, chạy luân phiên nhằm tối ưu hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách hàng dịch vụ.

Tại Cần Thơ, một khách hàng trúng thưởng tên Trần Đăng cho biết ban đầu anh chỉ chọn VinFast VF 6 vì phù hợp nhu cầu gia đình. Nhưng chỉ sau một lượt “xé túi mù”, anh bất ngờ rinh thêm một chiếc VF 5. “Cảm giác đúng kiểu mua một được hai, cực kỳ hời. Ban đầu tôi nghĩ quay thưởng cho vui thôi, không ngờ lại may mắn đến vậy”, anh chia sẻ và cho hay cả gia đình ban đầu còn ngỡ ngàng, mãi đến khi có xác nhận chính thức từ VinFast mới tin là thật.

Theo anh Đăng, VF 6 sẽ đảm nhận các chuyến đi chính cho cả nhà, trong khi VF 5 nhỏ gọn được giao cho vợ sử dụng hàng ngày. “Xe điện êm, không ồn, không mùi, vợ tôi lái thấy dễ chịu hơn xe xăng rất nhiều”, anh nhận xét.

Ngoài 2 vị khách trên, rất nhiều khách hàng ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng đã bốc thăm trúng thưởng ô tô, xe máy, xe đạp điện của VinFast.

Cơ hội cuối để trúng xe điện VinFast từ chương trình “xé túi mù”

Chương trình “Bí ẩn trong tay - Rinh ngay xế xịn” kéo dài từ 17/7 đến 30/9/2025. Mỗi khách hàng mua xe điện VinFast trong danh mục áp dụng và xuất hoá đơn hợp lệ trước 30/9 sẽ nhận lượt tham gia trò chơi “xé túi mù” để quay thưởng trực tuyến.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 xe VF 6 Eco, 1 xe VF 5, 3 xe VF 3, 1 xe máy điện Theon S, 4 xe Motio, 3 xe đạp điện VF DrgnFly, với tổng giá trị gần 2,3 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa, khách hàng chỉ còn vài ngày cuối cùng để vừa sở hữu xe điện VinFast, vừa có cơ hội trở thành chủ nhân của những phần thưởng giá trị.

Không chỉ có cơ hội “mua một, được hai”, khách hàng mua ô tô điện VinFast trong giai đoạn này còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đang áp dụng song song. Đáng chú ý nhất là miễn phí sạc điện toàn quốc đến hết tháng 6/2027, giúp chi phí vận hành gần như bằng 0 trong gần 2 năm đầu sử dụng.

Ngoài ra, VinFast còn triển khai chính sách “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, giảm trực tiếp 4% giá bán cho các dòng xe, ưu đãi tới 100 triệu đồng cho khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm tới 70 triệu đồng nếu khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM. Chủ xe mua VF 3, VF 5 hoặc Herio Green sẽ được tặng thêm 2 năm bảo hiểm cho tới hết 30/9. Bên cạnh đó là khả năng tiếp cận mạng lưới hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, chính sách bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km cho nhiều mẫu xe.

Chính sự kết hợp giữa ưu đãi thiết thực và cơ hội trúng thưởng hiếm có này đã khiến nhiều khách hàng không ngần ngại “chốt đơn” ngay trong tháng 9, biến việc mua một chiếc xe điện trở thành trải nghiệm đầy bất ngờ và lợi ích lâu dài.

