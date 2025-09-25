Khách mua 250 xe VinFast Limo Green: “Xe điện tối ưu lợi nhuận tốt hơn hẳn xe xăng”

Anh Phạm Đăng Vỹ, sống tại TP.HCM, là một khách hàng đặc biệt có mặt tại sự kiện bàn giao xe VinFast Limo Green ở Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) sáng ngày 19/9. Anh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã vận tải Nguyên Vỹ và đã ký hợp đồng mua 250 xe Limo Green để đưa vào vận doanh trên địa bàn thành phố.

Anh Phạm Đăng Vỹ (TP.HCM), đại diện Hợp tác xã vận tải Nguyên Vỹ, đã đặt mua 250 chiếc VinFast Limo Green.

- Thông thường, đối với những mẫu xe mới, doanh nghiệp có xu hướng đặt số lượng nhỏ trước để "thử xem sao". Trong khi đó, Hợp tác xã vận tải Nguyên Vỹ lại lựa chọn đầu tư ngay 250 xe VinFast Limo Green. Lý do là gì, thưa anh?

Thông thường là vậy, nhưng bản thân tôi và hợp tác xã thì không lạ gì với chất lượng và tính kinh tế của xe điện VinFast.

Cách đây 2 năm, hợp tác xã mua 4 chiếc VinFast VF 5 để vận doanh thử. Đó là lần đầu tiên đầu tư vào xe điện VinFast nên chúng tôi chỉ mua số lượng ít. Sau một thời gian thử nghiệm, chúng tôi thấy VF 5 vận hành tốt, lành, ít hỏng vặt, chi phí thấp, nên quyết định tăng số lượng. Hiện tại, chúng tôi đang vận doanh 50 xe VF 5 và đã đặt cọc mua thêm 20 xe VF 5.

Khi nghe tin VinFast Limo Green ra mắt, tôi rất quan tâm vì đây là mẫu xe hướng tới giới kinh doanh vận tải: 7 chỗ ngồi, khoang nội thất rộng, giá tương đối phù hợp và thiết kế đẹp. Bởi vậy, tôi đã họp với hội đồng quản trị và đi đến quyết định ký hợp đồng mua 500 xe điện VinFast (50% xe Limo Green và 50% xe VF 5), bàn giao trong 1 năm, với số tiền đặt cọc ban đầu 5 tỷ đồng. Tôi tin tưởng Limo Green bởi những dòng xe ra mắt trước đây của VinFast rất ổn định, đặc biệt là VF 5.

Anh Vỹ đánh giá nhu cầu đối với xe 7 chỗ trong ngành kinh doanh vận tải là rất lớn.

- Đầu tư nhiều như vậy, anh ước tính bao lâu có thể hồi vốn một chiếc VinFast Limo Green?

Rất nhanh thôi. Chúng tôi tính toán chỉ vài năm sẽ hoàn được vốn, trong đó đã tính toán cả số vốn bỏ ra ban đầu, lãi suất ngân hàng, chi phí bảo dưỡng... Tôi kỳ vọng Limo Green có hiệu suất kinh doanh tốt, sau đó sẽ mua thêm để bổ sung vào đội xe.

- Anh đánh giá sao về nhu cầu đối với xe 7 chỗ trong ngành kinh doanh vận tải hiện tại?

Nhu cầu đi xe 7 chỗ luôn cao hơn xe 5 chỗ. Nếu là người trong giới kinh doanh vận tải sẽ hiểu rõ điều này. Đoàn khách đông, nhiều hành lý cần đặt xe 7 chỗ thì đương nhiên, nhưng không ít khách đi một mình cũng muốn đặt xe 7 chỗ.

Nhiều lần chở khách như vậy, tôi có hỏi khách hàng là tại sao đi một mình lại đặt xe 7 chỗ. Khách hàng nói ngồi xe 7 chỗ cảm thấy thoáng, thoải mái, dễ chịu hơn. Càng đi xa, khách hàng càng muốn ngồi trên một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi.

Giám đốc Hợp tác xã cho rằng Limo Green có trang bị tương xứng với tầm giá 749 triệu đồng.

- Vậy theo anh, Limo Green đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như tài xế như thế nào?

Với mức giá 749 triệu đồng cho một chiếc MPV 7 chỗ ngang kích thước Toyota Innova Cross, tôi thấy Limo Green có trang bị phù hợp. Dẫu sao thì đây vẫn là một chiếc xe sinh ra để kinh doanh vận tải, nên điều quan trọng nhất vẫn là không gian rộng rãi, điều hòa mát ở 3 hàng ghế, ổn định và chi phí thấp. Về những điểm này thì Limo Green đáp ứng tốt.

- Có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vận tải, anh thấy xe xăng và xe điện khác biệt thế nào về hiệu quả kinh doanh?

Sau nhiều năm kinh doanh xe xăng, chúng tôi đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định chuyển hướng sang xe điện. Trước hết là xe điện không phát thải, giúp môi trường xanh sạch hơn. Nếu cả thành phố chuyển đổi sang xe điện thì mọi người dân đều hưởng lợi. Do đó, tôi thấy doanh nghiệp mình nên chọn loại phương tiện này.

Thứ hai, trong kinh doanh, lợi nhuận và chi phí chắc chắn phải tính đến. Nếu hiệu quả kinh doanh không tốt thì không ai dám mua xe điện. Đồng vốn bỏ ra phải thu được về và có lãi. Xe điện có chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng thấp nên tối ưu lợi nhuận tốt hơn hẳn xe xăng. Điều này cũng được nhiều anh em trong ngành thừa nhận.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi!

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn