Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương, hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Nhà thờ cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: ĐN)



Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gồm Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Nhà thờ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh: ĐN)

...



Trước anh linh cố Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đoàn tri ân sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các cố Tổng Bí thư đã dành trọn cuộc đời chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Đồng thời, đoàn nguyện hứa không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc; xây dựng tỉnh nhà phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

