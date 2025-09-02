Viếng thăm nơi yên nghỉ của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt tại đồi Đồng Lem với diện tích hơn 1ha, xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2009. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập gồm hai phần: khu mộ tại miếu Đồng Lem và khu lưu niệm ở thôn 8 (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) cách nhau khoảng 2 km. Khu mộ rộng 8.000 m², được khánh thành năm 2009, với lăng mộ bằng đá xanh uy nghi, bao quanh là cây xanh rợp bóng, tạo nên không gian thanh tịnh, trang nghiêm.

Phía sau phần mộ, câu nói nổi tiếng của cố Tổng bí thư được khắc trang trọng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Phía sau phần mộ, câu nói nổi tiếng của ông được khắc trang trọng, như một lời thề son sắt, trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí cách mạng.

Khu lưu niệm rộng 1,5 ha, là nơi lưu giữ và tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khu lưu niệm rộng 1,5 ha, là nơi lưu giữ và tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư. Ngôi nhà trưng bày rộng 150 m² lưu giữ hơn 80 bức ảnh cùng hàng trăm tài liệu, hiện vật gắn liền với dòng họ Hà và chặng đường hoạt động cách mạng.

Nhà trưng bày, bên trong lưu giữ hàng trăm hiện vật, tài liệu tái hiện về thân thế và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Phòng trưng bày còn có hình bạn bè, người thân và những địa danh ông từng đến. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Tại khu lưu niệm còn có nhiều cổ vật liên quan đến cuộc đời của cố Tổng Bí thư. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Các tư liệu, hình ảnh được sắp xếp khoa học, kết hợp ứng dụng công nghệ mã QR, giúp khách tham quan dễ dàng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử.

Bên trong khu trưng bày cũng được Đoàn thanh niên các đơn vị dựng mã QR để du khách tìm hiểu thông tin, cuộc đời của cố Tổng Bí thư. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Điểm nhấn đặc biệt là ngôi nhà tranh 3 gian, 2 hồi có lịch sử hơn 100 năm tuổi, nơi ông cất tiếng khóc chào đời và gắn bó tuổi thơ cùng gia đình. Năm 1977, ngôi nhà được di dời từ làng Kim Nặc về khu lưu niệm để bảo tồn nguyên trạng, đến năm 2004, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Điểm nhấn của khu lưu niệm là ngôi nhà tranh 3 gian, 2 hồi, nơi cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trong ngôi nhà, những vật dụng thân thuộc như cối xay, chum nước, cũi đựng thức ăn… vẫn được lưu giữ, gợi lên hình ảnh mộc mạc về một tuổi thơ giản dị mà giàu ý chí vươn lên.

Phía trong và bên hiên nhà tranh lưu giữ nhiều hiện vật nguyên gốc. Ảnh: Cẩm Kỳ.

...

Khuôn viên khu lưu niệm còn có ba cụm tượng đá xanh mang tên: Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng. Các cụm tượng tái hiện những chặng đường của dân tộc: từ cuộc sống thanh bình, đến nỗi đau mất nước, rồi khát vọng đứng lên giành độc lập.

Khuôn viên khu lưu niệm còn có ba cụm tượng đá xanh mang tên: Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, bức tượng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được dựng trang trọng trong nhà thờ, để nhân dân và du khách thắp nén nhang tưởng niệm.

Chị Nguyễn Thị Thu (một du khách từ Nghệ An), xúc động chia sẻ: “Đứng trước phần mộ của Tổng Bí thư, tôi cảm nhận được sự hy sinh to lớn mà thế hệ cha anh đã gửi lại cho đất nước. Nơi đây không chỉ là một di tích, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta sống xứng đáng hơn với những mất mát ấy”.

Bức tượng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được dựng trang trọng trong nhà thờ. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Theo Ban quản lý khu di tích, mỗi năm có hơn 25.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, dâng hương. Nhiều trường học đưa học sinh tới đây học tập lịch sử, biến khu di tích thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước. Không chỉ là nơi tri ân, tưởng nhớ, khu di tích Hà Huy Tập còn là không gian văn hóa – tâm linh thiêng liêng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử cho hôm nay và mai sau.

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 – 1941) Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, nhà nông ở làng Kim Nặc (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), Hà Huy Tập sớm bộc lộ tư chất thông minh và tinh thần hiếu học. Năm 1919, ông thi đậu vào Trường Quốc học Huế, tốt nghiệp hạng ưu và sớm trở thành thầy giáo. Con đường cách mạng mở ra khi ông tham gia Hội Phục Việt, sau đó sang Liên Xô học tại Trường Đại học Phương Đông (1929 - 1932). Năm 1933, ông về Trung Quốc hoạt động, tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. Giai đoạn 1936-1938, Hà Huy Tập về nước, hoạt động cách mạng với cương vị Tổng Bí thư của Đảng. Năm 1938, ông bị địch bắt và xử bắn vào năm 1941. Trước lúc hy sinh, dưới họng súng của kẻ thù, ông vẫn hô vang: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động" câu nói đã trở thành lời thề bất diệt của người cộng sản kiên trung.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: daidoanket.vn