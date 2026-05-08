Hà Tĩnh thành lập cụm công nghiệp hơn 267 tỷ đồng tại xã Đức Thịnh

Hơn 267 tỷ đồng đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Lạc Thiện tại Hà Tĩnh.



UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 về việc thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện tại xã Đức Thịnh, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng mở rộng không gian công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo việc làm trên địa bàn tỉnh.

Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Lạc Thiện được phát triển theo hướng đa ngành nghề, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như dệt may, da giày, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, sản xuất bao bì, đồ dân dụng, chế biến nông lâm sản và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án là Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Delta E&C. Thời gian hoàn thành xây dựng và đưa cụm công nghiệp vào hoạt động dự kiến trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được giao hoặc cho thuê đất.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối theo dõi, quản lý và giám sát quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Đức Thịnh được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và hỗ trợ triển khai dự án.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về môi trường, lao động, đất đai và bảo đảm chất lượng hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp chậm tiến độ hoặc vi phạm các quy định liên quan, dự án sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Việc hình thành Cụm công nghiệp Lạc Thiện nằm trong định hướng phát triển công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tăng nguồn thu ngân sách trong thời gian tới.

Tác giả: Lê Đình

