Tạm giam thanh niên lợi dụng nạn nhân say rượu để xâm hại tình dục ở Thái Nguyên

Ngày 9.5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ việc đối tượng Đ.T.L (SN 2000, trú tại xã Trại Cau) về hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

Trước đó, L. đã rủ cháu T.T.A.T (dưới 16 tuổi) cùng một số thanh niên khác đến nhà riêng tại xã Trại Cau để tổ chức ăn uống và hát karaoke.

Tại đây, do sử dụng quá nhiều rượu bia, cháu T. rơi vào trạng thái say xỉn, mất hoàn toàn khả năng nhận thức và nằm gục tại sân.

Thay vì giúp đỡ, Đ.T.L đã nảy sinh ý đồ xấu, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân để đưa vào phòng ngủ cá nhân và thực hiện hành vi xâm hại nhằm thỏa mãn dục vọng.

Đối tượng có hành vi xâm hại nạn nhân dưới 16 tuổi tại trụ sở công an. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Sự việc chỉ dừng lại khi người thân của cháu T. đến đón và bắt quả tang tại hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra.

Tại cơ quan công an, Đ.T.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hiện đối tượng đã bị tạm giam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các gia đình cần sát sao hơn trong việc giáo dục, quản lý con em về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh xa các buổi tụ tập sử dụng chất kích thích.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Văn Hóa