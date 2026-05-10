Hai người chết bất thường trong một căn nhà bên QL1A ở Khánh Hòa

Chiều 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h45’ trưa cùng ngày. Lúc đó ông Lê Xuân N (SN 1968, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đến nhà bà Đinh Thị Thanh V (SN 1975, trú tại thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng) cất tiếng gọi nhiều lần nhưng không thấy trả lời, liên lạc điện thoại không được.

Công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi đã được thực hiện trong chiều 9/5.

Ông N nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên leo qua cổng, vào bên nhà thì nhìn thấy bà V đã tử vong, thân thể lạnh và tím tái. Tiếp tục kiểm tra, ông N phát hiện ở phòng kế bên có một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

... Hiện trường đã được phong tỏa từ bên ngoài căn nhà. Ảnh: NDCC.

Cùng với việc phối hợp Viện KSND khu vực 4 – Khánh Hòa và các đơn vị kỹ thuật hình sự, pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định tung tích người đàn ông treo cổ là Nguyễn Xuân H (SN 1972, trú tại thôn Tân Đức, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân