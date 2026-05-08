VSIP muốn mở thêm khu công nghiệp rộng 370ha ở Hà Tĩnh

Khu đất 370ha nằm cạnh cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng

Theo văn bản số 053-26/BOD/VSIPHT được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, DN đã khảo sát hai vị trí tiềm năng với tổng diện tích khoảng 540ha để phục vụ chiến lược phát triển các dự án VSIP trong tương lai. Trong đó, khu vực được chú ý nhiều nhất nằm tại xã Thạch Xuân với quy mô khoảng 370ha.

Theo đề xuất, khu công nghiệp dự kiến tại xã Thạch Xuân có vị trí tiếp giáp trực tiếp tuyến cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng và đường Hàm Nghi kéo dài. Đây được xem là lợi thế đáng kể trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược nhằm kết nối hành lang kinh tế Bắc – Nam với Khu kinh tế Vũng Áng.

Với vị trí này, khu công nghiệp tương lai có khả năng kết nối nhanh đến cảng biển nước sâu Vũng Áng, Quốc lộ 1 và các trung tâm logistics khu vực Bắc Trung Bộ.

VSIP đề xuất phát triển KCN khoảng 370ha tại xã Thạch Xuân, vị trí tiếp giáp cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng và đường Hàm Nghi kéo dài.

Địa điểm đề xuất đầu tư đầu tư được xem là điểm có lợi thế về kết nối hạ tầng khi tiếp giáp cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

VSIP tiếp tục khảo sát quỹ đất công nghiệp mới trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại KCN VSIP Hà Tĩnh (KCN Bắc Thạch Hà – giai đoạn 1).

...

Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023. Sau đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Đến ngày 25/6/2024, VSIP Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cùng đại diện cấp cao Việt Nam và Singapore.

KCN VSIP Hà Tĩnh giai đoạn 1 có tổng diện tích hơn 181ha. Theo doanh nghiệp, tính đến tháng 3/2026, dự án đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp với tổng diện tích cho thuê khoảng 26ha, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 19%.

VSIP Hà Tĩnh đang triển khai điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Bắc Thạch Hà để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư KCN VSIP Hà Tĩnh 2 tại KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 2. Theo kế hoạch, thủ tục này dự kiến hoàn thành trước tháng 8/2026.

VSIP là thương hiệu khu công nghiệp được phát triển bởi liên doanh giữa Becamex IDC và Sembcorp Development của Singapore.

KCN VSIP Hà Tĩnh giai đoạn 1 có tổng diện tích hơn 181ha tại xã Việt Xuyên hiện đang được triển khai hạ tầng và đã thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp với tổng diện tích cho thuê khoảng 26ha, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 19%.



Hiện VSIP là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn tại Việt Nam với chuỗi dự án trải rộng tại nhiều địa phương như Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi và Bình Định.

Các khu công nghiệp mang thương hiệu VSIP đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp FDI hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, cơ khí chính xác, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Doanh nghiệp cho biết việc chuẩn bị quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho tương lai là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn