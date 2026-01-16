"Nhạc trưởng" Khuất Văn Khang: U23 UAE mạnh nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng!

Đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ vinh dự khi có lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng Tứ kết U23 châu Á. Tuyển thủ 22 tuổi chia sẻ: “Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi hiểu đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng mục tiêu là phải cố gắng để đi xa hơn nữa. Tôi tin đây sẽ là một trận đấu đáng xem".



"Nhạc trưởng" U23 Việt Nam cho biết toàn đội đã họp chiến thuật, xem băng hình để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của U23 UAE. Anh nói: “UAE có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của Ban huấn luyện, thi đấu tập trung và đoàn kết để hướng tới chiến thắng”.

Từng trải qua 2 lần phải dừng bước sau vòng tứ U23 châu Á, tiền vệ của Thể Công Viettel rút ra bài học kinh nghiệm rằng phải duy trì sự tập trung cao độ, tránh những sai sót đáng tiếc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi U23 Việt Nam góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất. “Tôi rất vui khi đội đã tiến vào Tứ kết. Tất cả những gì đạt được là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của các cầu thủ. U23 UAE có thể nhỉnh hơn chúng tôi về thể chất và kỹ thuật, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tinh thần và sức mạnh của một tập thể thống nhất” - ông Kim nhấn mạnh.



Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét U23 UAE sở hữu nhiều cá nhân có thể hình, tốc độ và kỹ thuật tốt nhưng U23 Việt Nam lại có ưu thế về tổ chức lối chơi và sự gắn kết. “Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới” - HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Sau khi phân tích băng hình các trận đấu của U23 UAE ở vòng bảng, ông Kim đánh giá cao khả năng chồng biên, hỗ trợ tấn công hiệu quả của các cầu thủ chạy cánh. Ông ấn tượng với tiền đạo mang áo số 16 (Junior Ndiaye) cùng số 10 (Mansoor Al Menhali) song tin tưởng các hậu vệ U23 Việt Nam đủ khả năng phong tỏa những mũi nhọn này trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16-1.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động