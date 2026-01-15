Bất ngờ với trọng tài điều khiển trận U23 Việt Nam vs U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á

AFC đã đưa ra thông báo về việc phân cổng tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026. Theo đó, Theo đó, trọng tài người Iran - Payam Heydari sẽ là người điều khiển chính. Các trợ lý gồm Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A Albalawi người Saudi Arabia. Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Jumpei Ida (Nhật Bản).

Trọng tài Heydari trong trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan. (Ảnh: AFC).



Ông Payam Heydari là trọng tài có kinh nghiệm, được công nhận là trọng tài FIFA. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cầm còi ở các giải đấu lớn của AFC.

Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2026 trọng tài Payam Heydari được giao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam. Ở vòng bảng, khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1, ông Payam Heydari cũng là người cầm còi.

...

Trong trận đấu đó, ông Heydari đã cho U23 Việt Nam được hưởng phạt đền và Văn Khang thực hiện thành công để ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah (Saudi Arabia).



Tác giả: Trần Tiến

Nguồn tin: Báo VOV