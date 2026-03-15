Đông Á Thanh Hóa trước thử thách sinh tồn

Khó khăn chồng chất

Trong những tháng gần đây, CLB Đông Á Thanh Hóa liên tục đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tài chính và bộ máy quản lý. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đội bóng đã gửi văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhà tài trợ cũng như các phương án ổn định hoạt động lâu dài.

Tình hình khó khăn của đội bóng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 8.2025 khi Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Biến động ở thượng tầng khiến nguồn tài chính của CLB bị gián đoạn, kéo theo nhiều hệ lụy đối với hoạt động của đội bóng.

Một trong những vấn đề lớn nhất là tình trạng chậm lương và thưởng của cầu thủ trong nhiều tháng. Điều này khiến lực lượng của Đông Á Thanh Hóa bị sứt mẻ đáng kể khi hàng loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng hay ngoại binh Lucas Ribamar rời đội để tìm bến đỗ mới.

Việc thiếu hụt nhân sự khiến đội bóng nhiều thời điểm rơi vào tình trạng khó khăn khi tham dự V.League. Có trận đấu, ban huấn luyện chỉ đăng ký được 16 cầu thủ, thậm chí phải sử dụng thủ môn đá ở vị trí tiền đạo khi lực lượng quá mỏng.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu của Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải năm nay không còn là cạnh tranh nhóm đầu như các mùa trước mà chuyển sang nhiệm vụ thiết thực hơn: ổn định tổ chức và đảm bảo vị trí an toàn trên bảng xếp hạng.

Đông Á Thanh Hóa kiên cường thi đấu dù không đủ kinh phí hoạt động suốt một thời gian dài.

Gỡ “nút thắt” chuyển nhượng



Khó khăn tài chính không chỉ ảnh hưởng đến nhân sự mà còn khiến Đông Á Thanh Hóa bị FIFA áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 1,5 mùa giải do chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán với một số cầu thủ và HLV cũ.

Đây được xem là rào cản lớn đối với đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh lực lượng bị suy giảm nghiêm trọng.

Để giải quyết vấn đề này, CLB đã xoay xở nguồn tài chính nhằm thanh toán toàn bộ khoản nợ hơn 100.000 USD cho các bên liên quan. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ, FIFA đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng đối với đội bóng. Quyết định này mở ra cơ hội để Đông Á Thanh Hóa bổ sung lực lượng cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Ngay sau khi được phép đăng ký cầu thủ mới, CLB đã công bố chiêu mộ bốn tân binh gồm tiền đạo trẻ Lê Văn Toàn (sinh năm 2008), cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Lê Văn Hưng, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Dũng và ngoại binh Amar Catic.

Trong số này, Amar Catic là cái tên đáng chú ý khi từng trưởng thành từ học viện trẻ của PSV Eindhoven và có thời gian thi đấu tại Hà Lan cùng nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các giải châu Âu.

Sự xuất hiện của các tân binh được kỳ vọng sẽ giúp HLV Mai Xuân Hợp có thêm phương án nhân sự, đặc biệt ở hàng công – khu vực từng gặp nhiều khó khăn vì thiếu người.

Tìm kiếm nguồn lực mới

Dù đã tháo gỡ được rào cản chuyển nhượng, bài toán lớn nhất của Đông Á Thanh Hóa vẫn nằm ở nguồn tài chính dài hạn.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh đã chủ động kết nối với một số doanh nghiệp trong và ngoài địa phương nhằm tìm kiếm nhà tài trợ mới cho đội bóng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có doanh nghiệp nào chính thức đứng ra tiếp quản hoặc tài trợ toàn diện cho CLB.

Về nguyên tắc, do hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, CLB bóng đá chuyên nghiệp không thể nhận hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước mà phải dựa vào nguồn lực xã hội hóa. Điều này khiến việc tìm kiếm đối tác tài chính trở thành yếu tố sống còn đối với đội bóng xứ Thanh.

Trong khi chờ đợi nhà tài trợ mới, tỉnh Thanh Hóa đang tính đến phương án củng cố hệ thống đào tạo trẻ bằng việc thành lập bộ môn bóng đá thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Nếu đề án được thông qua, hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thanh Hóa sẽ được tổ chức lại bài bản hơn, tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Ở góc độ chuyên môn, Đông Á Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực duy trì phong độ tại V.League. Dù lực lượng mỏng, đội bóng vẫn có những trận đấu kiên cường, trong đó có chiến thắng trước Công an TP.HCM và trận hòa trên sân Hải Phòng – những kết quả giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tích lũy điểm số quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Chặng đường phía trước của đội bóng xứ Thanh chắc chắn còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, với việc đã giải quyết được vấn đề chuyển nhượng và từng bước bổ sung nhân sự, Đông Á Thanh Hóa vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu ổn định lực lượng và trụ lại sân chơi V.League.

Nhìn rộng ra, đây không chỉ là câu chuyện của một đội bóng đơn lẻ. Trong bối cảnh nhiều đội bóng tại V.League cũng gặp khó khăn tài chính, khó khăn của Đông Á Thanh Hóa phản ánh rõ những thách thức mà bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang đối mặt. Không ít đội bóng phụ thuộc lớn vào nguồn tài trợ của doanh nghiệp, khiến hoạt động CLB dễ bị ảnh hưởng khi xảy ra biến động.

Amar Catic, tân binh từng là đồng đội của sao Liverpool Ngoại binh Amar Catic là bản hợp đồng nhận được nhiều sự chú ý khi cập bến Đông Á Thanh Hóa. Cầu thủ sinh năm 1999 mang hai quốc tịch Bosnia-Herzegovina và Hà Lan, cao 1,78 m và thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc chạy cánh phải. Catic trưởng thành từ học viện trẻ của PSV Eindhoven, nơi anh có gần 8 năm đào tạo và từng thi đấu cùng nhiều cầu thủ sau này trở thành ngôi sao tại châu Âu, trong đó có Cody Gakpo, ngôi sao đang chơi cho Liverpool. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Catic từng khoác áo các CLB tại Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có 2 lần ra sân cho đội tuyển U21 Bosnia-Herzegovina. Tiền vệ này đã có mặt tại Thanh Hóa từ đầu tháng 1.2026 và chấp nhận tập luyện gần 2 tháng mà chưa được đăng ký thi đấu, do CLB khi đó vẫn đang chịu lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Việc kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian dài cho thấy quyết tâm của cầu thủ 26 tuổi cũng như kỳ vọng của ban huấn luyện Thanh Hóa vào một nhân tố có thể tạo đột biến trên hàng công trong giai đoạn còn lại của mùa giải.



Tác giả: Đơn Ca

Nguồn tin: cand.com.vn