Người phụ nữ bị s.á.t h.ạ.i tại nhà riêng

Sau tiếng kêu cứu thất thanh, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 46 tuổi, đã tử vong với nhiều vết thương, bên cạnh là con dao dính máu.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng 19h ngày 27/4, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà của bà Hiền ở thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến (trước đây thuộc huyện Hương Sơn). Vào trong, họ thấy bà Hiền nằm gục giữa nhà, cạnh con dao, xung quanh có nhiều vết máu loang lổ.

Bước đầu nhà chức trách xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát. Nghi phạm là người đàn ông trú cùng thôn. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ.

Bà Hiền đã ly hôn, sống cùng mẹ tại nhà riêng ở thôn Đại Thịnh, có một con trai đang đi du học.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Hùng Lê



Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

