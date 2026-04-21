Cảnh sát phát hiện "máu và thi thể ở khắp nơi" tại ngôi nhà có 8 trẻ em bị sát hại

Shamar Elkins, 31 tuổi, đã bắn tử vong 8 trẻ em và làm bị thương 2 người khác tại hai địa điểm ở Shreveport. Hạ sĩ Christopher Bordelon thuộc sở cảnh sát Shreveport chia sẻ với PEOPLE: "Máu và thi thể ở khắp mọi nơi. Một số nạn nhân bị bắn ngay trên giường, số khác bị bắn khi đang cố gắng chạy trốn". Vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 4.

Cuộc gọi 911 đầu tiên được ghi nhận vào lúc gần 6 giờ sáng Chủ nhật. Khi các sĩ quan đến hiện trường tại dãy nhà 300 đường West 79th ở Shreveport, họ đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. 8 đứa trẻ được tìm thấy đã tử vong bên trong và xung quanh ngôi nhà thuê.

Nhà chức trách xác định Shamar Elkins là hung thủ. Hắn là cha của 7 trong số những đứa trẻ này, các nạn nhân có độ tuổi từ 3 đến 11. Hạ sĩ Bordelon nói thêm: "Tôi nghĩ hắn ta chỉ nung nấu ý định sẽ giết tất cả mọi người trong nhà. Tôi không cho rằng có bất kỳ quy trình hay kế hoạch cụ thể nào khác ngoài việc giết chóc".

Cảnh sát tin rằng hắn bắt đầu sát hại các con từ tầng một, trong khi những đứa trẻ khác cố gắng thoát ra ngoài qua cửa sổ tầng hai dẫn lên mái nhà để xe. Vợ của Shamar cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Trong khi các sĩ quan đang có mặt tại địa chỉ đường 79th, họ nhận được thông báo về một vụ nổ súng khác xảy ra cách đó vài dãy nhà trên đường Harrison, nơi hắn cũng đã bắn một phụ nữ khác. Nhà chức trách cho biết người phụ nữ này được tin là bạn gái của hắn. Cảnh sát tin rằng vụ nổ súng tại đường Harrison thực chất là vụ việc xảy ra đầu tiên.

Theo ông Bordelon, Elkins vốn từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Louisiana. Hắn đã bắt ba đứa con của mình từ ngôi nhà trên đường Harrison, ép chúng lên xe rồi đưa đến địa chỉ West 79th để hành quyết tại đó.

Các nhà điều tra tin rằng hung thủ đã sử dụng hai khẩu súng. Một khẩu súng lục kiểu tấn công và một khẩu súng ngắn đã được thu hồi tại hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra đạn dược để xác định nạn nhân nào bị bắn bởi vũ khí nào.

Sau vụ thảm sát, Elkins đã cướp một chiếc xe hơi và tử vong sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô kết thúc tại thành phố Bossier. Hiện vẫn chưa rõ hắn bị cảnh sát bắn hạ hay tự sát.

Hạ sĩ Bordelon, người đã có 16 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Mọi người thường muốn biết lý do tại sao một cá nhân lại thực hiện các hành vi bạo lực như vậy. Nhưng điều tôi nhận ra là không thể dùng logic để giải thích cho những hành động phi logic. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một kẻ điên cuồng. Đây là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến tại thành phố này".

