Người đàn ông U50 mãi u mê trượt dài trong tội lỗi

Ngày 31/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với bị cáo Vũ Thành Trung 48 tuổi, trú xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với độ tuổi của Trung, nhiều người đã yên bề gia thất, thậm chí đã lên chức ông bà. Tuy nhiên, với bản tính "siêng ăn nhác làm" và ham chơi trò đỏ đen, Trung vẫn trượt mãi trên con đường tội lỗi. Gần bước sang tuổi 50 không vợ, không con, Trung khiến cho người cha già 80 tuổi và anh chị em trong gia đình lo lắng, phiền lòng.

Năm 2007, Trung từng bị TAND huyện Thanh Chương (cũ) tỉnh Nghệ An xử phạt 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, gã này còn có 3 lần lĩnh án tù về tội Đánh bạc. Tưởng rằng những lần ăn "cơm tù mặc áo số", được sự cảm hoá và giúp đỡ của các bộ quản giáo, người đàn ông này sẽ tu chí làm lại cuộc đời. Nhưng không, vì lười lao động nhưng muốn có tiền để tiêu xài, Trung tiếp tục lên kế hoạch để lừa đảo.

Cụ thể, sau hơn nửa năm ra tù, chiều 25/7/2024 Trung đến cửa hàng cho thuê xe tự lái ở phường Vinh Phú (Nghệ An) hỏi thuê xe để phục vụ đi lại làm ăn. Hai bên ký hợp đồng thuê xe ô tô (được định giá hơn 616 triệu đồng) thời hạn 1 tháng với số tiền 30 triệu đồng. Trung đặt cọc trước 15 triệu đồng và cam kết "không cầm cố, thế chấp, ký gửi".

Sau khi thuê được xe, Trung không dùng vào việc làm ăn mà lái ra Hà Nội tìm nơi cầm cố. Ngày 27/7/2024 Trung đưa ô tô đến gặp anh Cao Xuân T. (SN 1981) nói muốn cầm cố xe để vay tiền. Trung nói dối chiếc xe đó là của mình nhưng do giấy tờ xe đang bị em trai giữ nên xin anh T. cầm cố tạm 10 ngày để vay 100 triệu đồng. Chủ tiệm cầm đồ đã nhận cầm cố chiếc xe trên.

Bị cáo Vũ Thành Trung nhận bản án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai ngày sau, vì muốn lấy lại ô tô để tiếp tục cầm cố với số tiền lớn hơn nên Trung đến xin chuộc xe và chuyển khoản 102 triệu đồng tiền gốc và lãi.

...

Khoảng 3 ngày sau, Trung tiếp tục đưa ô tô trên đến gặp anh T. xin cầm cố xe lấy 200 triệu đồng, thời gian vay 2 tháng, thỏa thuận tiền lãi 1.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Sau khi cầm cố xe, Trung lấy tiền tiêu xài cá nhân và một phần trả tiền thuê xe để khỏi bị nghi ngờ việc đã cầm cố chiếc ô tô trên.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, do thấy ô tô bị mất định vị, Trung thanh toán tiền thuê xe không đầy đủ nên bên cho thuê xe yêu cầu đưa xe về trả lại. Lúc này, Trung nói đã cầm cố chiếc xe, hiện không có tiền để chuộc lại.

Đến ngày 23/4/2025, chủ xe đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thành Trung đến cơ quan công an. Biết không thể trốn thoát, sau 1 ngày Trung đến công an xin đầu thú. Cùng ngày, anh T. biết chiếc xe ô tô đã nhận cầm cố của Trung là do phạm tội mà có nên đã chủ động đến Công an Nghệ An giao nộp xe.

Đứng trước bục khai báo, nam bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai do mới ra tù, chưa có việc làm nên đã thực hiện hành vi lừa đảo thuê xe ở Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội cầm cố. Trung thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, phụng dưỡng người cha già.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Tuy nhiên, Trung có tình tiết giảm nhẹ là đầu thú, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường cho bị hại,.. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Thành Trung 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn