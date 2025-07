Bí ẩn những người 'lao động tự do' đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman

Bên trong câu lạc bộ đánh bạc thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang - Ảnh: CHI MAI

Trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỉ đồng) tại King Club ở tầng 1 khách sạn hạng sang Pullman (Hà Nội), ngoài các quan chức là cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình thì có rất nhiều người nghề nghiệp "lao động tự do", lái xe hay cả những người đã về hưu cũng bị truy tố.

Đáng chú ý hai người bị cáo buộc chi tiền đánh bạc nhiều nhất đều có nghề nghiệp "lao động tự do", người ít chơi cũng cả chục triệu USD, người nhiều nhất chơi số tiền lên đến 16,3 triệu USD.

Những lao động tự do mang bí danh "Mr Calla" và "Mrs Tom" đánh bạc chục triệu USD

Theo cáo trạng, Kim In Sung cùng ba người quốc tịch Hàn Quốc và Nguyễn Đình Lâm (phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (giám đốc King Club) đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý với loại hình kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để tổ chức "sòng bạc" tại King Club.

Dữ liệu còn lưu trữ trên phần mềm Bino và camera tại Kinh Club cho thấy trong thời gian từ tháng 2 đến 6-2024 có 145 người Việt Nam đánh bạc nhiều lần tại câu lạc bộ này được đặt ở tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội).

"Luật ngầm" do nhóm Kim In Sung đặt ra, người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Từ đó nhóm cựu quan chức, doanh nhân, bác sĩ và rất nhiều người tự xưng làm nghề "lao động tự do" khi vào "sòng bạc" đều ngụy trang dưới những cái tên nước ngoài.

Bùi Văn Huynh có 34 lần vào "sòng bạc" ở King Club nhưng bị cáo buộc đánh bạc số tiền nhiều nhất trong 136 người bị truy tố ở tội danh này.

Tháng 7-2023, ông Huynh đến King Club mở thẻ với cái tên nước ngoài "Mr Calla", số ID là 102080.

Theo lý lịch ghi trong cáo trạng, ông Huynh có nghề nghiệp là "lao động tự do", trú tại tỉnh Hải Dương, còn nơi ở tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Còn theo kết luận điều tra được ban hành cuối tháng 5, ông có nghề nghiệp là nhân viên kỹ thuật xây dựng của một công ty.

Thế nhưng khi ngụy trang dưới cái tên "Mr Calla" bước vào "sòng bạc" King Club, chỉ trong một lần chơi nhiều nhất ông Huynh "nướng" vào đỏ đen số tiền lên đến 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng". Lần ít nhất ông chơi số tiền 11.800 USD (tương đương 284 triệu đồng).

Dữ liệu ghi lại cho thấy cộng dồn tổng số tiền ông Huynh đánh bạc lên đến 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỉ đồng). Kết quả sau 34 lần sát phạt trong "sòng bạc" King Club, "Mr Calla" thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỉ đồng).

Giống như ông Huynh, ông Vũ Phong (53 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng ghi làm nghề "lao động tự do". Nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club ông Phong ngụy trang dưới cái tên "Mr Tom".

Chỉ trong chưa đầy 5 tháng, ông Phong đã 100 lần đánh bạc tại King Club với hình thức tham gia các trò chơi điện tử có thưởng mang tên Slot và Baccarat.

Làm nghề "lao động tự do" nhưng tổng số tiền ông Phong bị cáo buộc đánh bạc lên tới 10,7 triệu USD (tương đương 280 tỉ đồng).

Số tiền "Mr Tom" đánh bạc nhiều thứ 2 trong số các bị can, chỉ sau ông Huynh. Thế nhưng theo dữ liệu ghi lại, số tiền ông Phong thua lại nhiều nhất, lên đến hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng).

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, từ tháng 6-2024 ông Phong bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, phần lý lịch trong cáo trạng nêu.

Lần nhiều nhất "Mrs Joana" đánh bạc 14,3 tỉ

Cũng phải tuân theo "luật ngầm" của King Club, bà Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh) mở thẻ với cái tên nước ngoài "Mrs Joana".

Chỉ trong chưa đầy 5 tháng, dưới cái tên "Mrs Joana", bà Mai đã 67 lần đến "sòng bạc" ở tầng 1 khách sạn Pullman tham gia trò đỏ đen bằng hình thức chơi các trò Roulette và Baccarat.

Theo quy tắc trò chơi Roulette, sẽ có 8 hoặc 18 người tham gia đặt cược điểm để chọn các con số trong vòng xoay từ 0 - 36. Khi chơi, viên bi sẽ được bắn ra chạy quay trên vòng xoay và rơi vào một ô số bất kỳ. Tùy theo tỉ lệ, viên bi rơi trúng vào ô "con bạc" chọn thì sẽ được đổi ra điểm tương ứng, cáo trạng nêu.

Còn hai trò chơi Slot và Baccarat đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Tổng số tiền bà Mai bị cáo buộc đánh bạc lên đến 9,8 triệu USD (hơn 256 tỉ đồng). Trong đó lần mà "Mrs Joana" chi tiền nhiều nhất để sát phạt tại King Club lên đến 596.000 USD (tương đương hơn 14 tỉ đồng).

Kết quả sau 67 lần đánh bạc tại câu lạc bộ ở tầng 1 khách sạn Pullman, bà Mai thua số tiền 655.000 USD (tương đương 15,7 tỉ đồng).

Như vậy chỉ tính riêng ba con bạc "Mr Calla", "Mr Tom" và "Mrs Joana", tổng số tiền ba người này đánh bạc lên đến 37 triệu USD (hơn 968 tỉ đồng) chiếm gần 30% tổng số tiền 136 người bị cáo buộc đánh bạc trong vụ án.

Theo cáo trạng, tổ chức cho người Việt sát phạt trong "sòng bạc" King Club, "ông trùm" Kim In Sung bị cáo buộc thu lợi bất chính 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỉ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã thua.

Tuy nhiên người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Viện kiểm sát truy tố 141 bị can ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử thời gian tới.

