Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 45 tỉ đồng do 2 phụ nữ cầm đầu

Đường dây đánh bạc do 2 phụ nữ cầm đầu đã bị Công an Đắk Lắk triệt xóa - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, chỉ trong 3 tháng đã giao dịch số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Đây là kết quả từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đại hội Đảng các cấp.

Theo điều tra, đường dây này tập hợp nhiều con bạc tại các xã trên địa bàn tỉnh, hoạt động quy mô lớn với thủ đoạn tinh vi.

Sau nhiều ngày trinh sát, ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp công an các địa phương triển khai 15 mũi công tác, bắt giữ và khám xét nơi ở của 15 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cầm đầu đường dây là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi, cùng trú xã Krông Bông, Đắk Lắk).

Từ tháng 6-2025, các nghi phạm sử dụng điện thoại để nhận số đề, chuyển cho "nhà cái" hưởng hoa hồng hoặc trực tiếp thắng thua với khách. Ngoài ra nhóm này còn tham gia cá cược trực tuyến qua nhiều tài khoản trên mạng.

Để che giấu, các con bạc dùng các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Zalo, Telegram, Facebook để nhận và chuyển số đề, sau đó xóa tin nhắn mỗi ngày. Kết quả thắng - thua được căn cứ theo xổ số các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Bước đầu, công an xác định đường dây này giao dịch khoảng 500 triệu đồng mỗi ngày. Từ tháng 6-2025 đến nay, tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 45 tỉ đồng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức tinh vi, gây nhiều hệ lụy cho người dân và an ninh trật tự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: TÂM AN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ