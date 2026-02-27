Siêu xe Ferrari trị giá 11,5 tỷ đồng đâm trúng nhiều phương tiện trên phố

Your browser does not support the video tag.

Nhiều người bị thương sau khi chiếc Ferrari California T do một doanh nhân điều khiển chạy quá tốc độ, mất kiểm soát và đâm vào nhiều phương tiện khác tại khu vực Jubilee Hills của Hyderabad, Ấn Độ, vào ngày 22/2.

Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe thể thao hạng sang bị hất lên không trung trong giây lát sau khi người lái mất kiểm soát, đâm vào cột đèn với tốc độ cao rồi va chạm với một chiếc ô tô và các phương tiện khác đang đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến nhiều ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng, trong khi chính chiếc Ferrari cũng bị thiệt hại.

Chiếc Ferrari đâm trúng các phương tiện khác trên phố.

...

Theo các báo cáo, chiếc xe hạng sang, được cho là trị giá khoảng 4 crore rupee (11,5 tỷ đồng), đăng ký dưới tên ông E Venkata Raja Reddy và do doanh nhân Kranti Reddy điều khiển vào thời điểm xảy ra tai nạn. Thông tin ban đầu cho thấy vụ tai nạn xảy ra do lỗi phanh và khóa vô lăng, khiến người lái mất kiểm soát xe.

Những người đi trên các phương tiện ở làn đường ngược chiều đã bị thương trong vụ va chạm và được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Cảnh sát cho biết tình trạng của những người bị thương ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông tin và bắt đầu dọn dẹp các phương tiện bị hư hỏng và mảnh vỡ trên đường.

Vụ tai nạn đã gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong khu vực trong một thời gian, các phương tiện phải chuyển hướng sang các tuyến đường khác để giảm bớt tình trạng này. Một vụ án đã được lập hồ sơ dựa trên đơn khiếu nại của một trong các nạn nhân và cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn và xác định danh tính tất cả những người bị thương.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn