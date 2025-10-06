Chiếc xe 'giống' Ferrari này có giá đắt hơn nhiều siêu xe đời mới: Quy đổi hơn 13 tỷ đồng, không phải cứ có tiền là mua được

Một chiếc xe mang dáng dấp Ferrari nhưng thực tế lại không phải Ferrari đang thu hút sự chú ý khi được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến Bring a Trailer. Đây là bản tái dựng mẫu Ferrari 250 Testa Rossa, do Tempero Coach & Motor Company – một hãng xe thủ công ở New Zealand – chế tác trong thập niên 1980.

Chiếc Ferrari 250 Testa Rossa 'hàng dựng' được mang ra đấu giá. Ảnh: Carscoops

Chiếc xe sở hữu thân vỏ bằng nhôm, dựng trên khung ống tùy chỉnh, cùng nhiều chi tiết được mô phỏng gần như nguyên bản, từ bộ vành nan, huy hiệu Pininfarina cho tới logo Scuderia trên vè trước. Bên trong, khoang lái được hoàn thiện với phong cách cổ điển, tối giản nhưng vẫn gợi nhớ rõ nét tinh thần xe đua Ý thập niên 1950.

Nội thất xe được làm rất chi tiết. Ảnh: Carscoops

Điểm đặc biệt nằm ở khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 3.0 lít, được xây dựng bởi GTO Engineering và kết hợp với hộp số sàn Tremec 5 cấp dẫn động cầu sau. Đây là cấu hình giúp chiếc xe mang lại cảm giác vận hành đúng chất “xe đua cổ điển” thay vì chỉ dừng lại ở một món đồ trưng bày.

Động cơ tái hiện giống hàng thật. Ảnh: Carscoops

Theo thông tin từ Bring a Trailer, mẫu xe này từng được nhập khẩu vào Mỹ từ những năm 1990 và thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm từ năm 2006. Trong lần đấu giá hồi tháng 3, mức giá cao nhất được đưa ra là 522.250 USD (tương đương 13,78 tỷ đồng) nhưng chưa đạt ngưỡng người bán mong muốn. Hiện tại, giá đấu đang dừng ở khoảng 500.000 USD (tương đương 13,1 tỷ đồng) – con số khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ là bản sao, song lại gần chạm ngưỡng giá của một số mẫu Ferrari chính hãng đã qua sử dụng.

Giá trị của chiếc Ferrari "fake" đã cao hơn nhiều mẫu Ferrari đời mới. Ảnh: Carscoops

Tất nhiên, nếu so với những chiếc Ferrari 250 Testa Rossa nguyên bản có giá trị hàng chục triệu USD, mẫu xe này vẫn “dễ tiếp cận” hơn rất nhiều. Tuy vậy, chính vì không phải hàng sưu tầm triệu đô nên người sở hữu hoàn toàn có thể đưa xe ra đường, trải nghiệm âm thanh và cảm giác lái mà không phải quá bận tâm đến rủi ro bảo quản hay giá trị đầu tư.

Chiếc Ferrari 250 Testa Rossa "hàng dựng" vẫn chưa tìm được chủ nhân mới. Ảnh: Carscoops

Dù không mang logo chính hãng, chiếc xe tái dựng từ Tempero vẫn đem đến cho giới mê xe một lựa chọn thú vị: đủ tinh tế để gợi nhớ về một trong những mẫu Ferrari huyền thoại, nhưng lại “thực dụng” hơn khi có thể cầm lái mà không cần giữ kín trong gara như bảo vật.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn