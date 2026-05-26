Quốc vương Campuchia ân xá cho thủ lĩnh đối lập Kem Sokha

Hoàng gia Campuchia hôm nay cho biết Quốc vương Norodom Sihamoni đã ban hành sắc lệnh ân xá cho cựu thủ lĩnh đối lập Kem Sokha.

Sắc lệnh hoàng gia nêu rõ quyết định ân xá chỉ áp dụng cho bản án tù giam, không bao gồm các hình phạt bổ sung do tòa phúc thẩm đưa ra tháng trước. Theo đó, ông vẫn bị cấm rời khỏi Campuchia trong vòng 5 năm.

Ông Kem Sokha, người đồng sáng lập và cũng là cựu chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP), bị kết án 27 năm tù giam hồi năm 2023 vì tội âm mưu lật đổ chính phủ. Tòa phúc thẩm hồi tháng 4 tuyên y án đối với Kem Sokha, nhưng cho phép ông thi hành án theo hình thức quản thúc tại gia ở thủ đô Phnom Penh.

Cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia Kem Sokha tại Phnom Penh ngày 25/5. Ảnh: AFP

Sắc lệnh cũng chỉ thị Thủ tướng Hun Manet giám sát việc thực thi quyết định của hoàng gia, có hiệu lực ngay lập tức sau khi Quốc vương ký.

Quyền Quốc trưởng Hun Sen sau đó thông báo trên mạng xã hội rằng ông Kem Sokha đã được ân xá, kèm theo sắc lệnh hoàng gia do ông đồng ký. Theo hiến pháp Campuchia, với tư cách quyền Quốc trưởng, ông Hun Sen có thể ký, phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia trong một số trường hợp.

Trong thư gửi tòa phúc thẩm đề ngày 25/5, cựu thủ lĩnh đối lập này cho biết ông sẽ không tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao, dù "không hài lòng" với phán quyết.

"Giải quyết vấn đề này bằng tinh thần hòa giải thông qua đối thoại giữa người Khmer với người Khmer là lựa chọn tốt nhất vì lợi ích quốc gia và người dân Campuchia", ông viết.

Kem Sokha, 72 tuổi, bị bắt năm 2017 với cáo buộc lên "kế hoạch bí mật" thông đồng với Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của thủ tướng khi đó là ông Hun Sen. Ông Kem Sokha nhiều lần phủ nhận các cáo buộc.

CNRP bị giải thể năm 2017 vì tội thông đồng với người nước ngoài để lật đổ chính phủ. Sam Rainsy, người cùng Kem Sokha sáng lập CNRP, đang sống lưu vong ở Pháp và bị tòa án Phnom Penh hồi năm 2022 tuyên vắng mặt 10 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính phủ.

Tác giả: Huyền Lê

