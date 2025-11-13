Cứu sống cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”

Bệnh nhân cao tuổi đa bệnh nền và ung thư ở vị trí hiểm

Bà Lê Thị Cưng (80 tuổi, Cần Thơ) đến thăm khám tại BVĐK Vinmec Cần Thơ trong tình trạng ăn uống khó tiêu, đau âm ỉ vùng thượng vị. Kết quả nội soi - sinh thiết dạ dày cho thấy bà mắc ung thư dạ dày vùng hang môn vị - vị trí được xem là “tử huyệt”.

Ekip bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày cho bệnh nhân

Theo PGS-TS-BS Phạm Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Ngoại, BVĐK Vinmec Cần Thơ, ung thư vùng hang môn vị là một trong những bệnh ung thư dạ dày có diễn tiến nhanh và nguy hiểm nhất. Khối u nằm ở đoạn cuối dạ dày, tiếp giáp với tá tràng, vốn là bộ phận có vai trò quan trọng trong việc đưa thức ăn xuống ruột non. Khi bị tổn thương, khối u rất dễ gây hẹp môn vị, làm thức ăn ứ đọng, khiến bệnh nhân nôn ói liên tục, suy kiệt, mất dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu không được can thiệp kịp thời, khối u có thể xâm lấn cuống gan, sau phúc mạc, di căn lên phổi, não và gây tử vong.

Sau khi đánh giá toàn diện kết quả thăm khám, ekip bác sĩ hội chẩn và xác định khối u đã xâm lấn sâu vào thành dạ dày, kèm nguy cơ di căn hạch. Vì vậy, phác đồ điều trị tối ưu được lựa chọn là phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày để loại bỏ triệt để khối u và ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Với bệnh nhân Lê Thị Cưng, tình trạng càng phức tạp hơn khi bà mang đồng thời hai bệnh nền mạn tính: đái tháo đường và tăng huyết áp.

“Dù phẫu thuật nội soi được xem là ít xâm lấn, nhưng thực hiện trên bệnh nhân cao tuổi đa bệnh nền luôn là thách thức lớn. Các bệnh nền làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xuất huyết não trong và sau mổ”, bác sĩ Năng cho biết.

Do đó, trước khi tiến hành ca phẫu thuật, các bác sĩ đã tư vấn, phân tích nguy cơ và trao đổi về kế hoạch ứng phó giúp người nhà bệnh nhân hiểu, đồng hành và tin tưởng. Chỉ khi nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ gia đình, ca phẫu thuật mới chính thức tiến hành.

Phương pháp tối ưu và quy trình điều trị “không sai số”

Với những ca ung thư vùng hang môn vị, cắt u qua nội soi tiêu hóa là bất khả thi do vị trí khó tiếp cận. Nếu chọn phẫu thuật mổ mở, dù triệt để hơn nhưng mức độ xâm lấn lớn, đặc biệt nguy hiểm với bệnh nhân 80 tuổi, đa bệnh nền.

Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày trở thành hướng đi tối ưu - một giải pháp triệt để, an toàn nhất.

PGS-TS-BS Phạm Văn Năng lý giải: “Thách thức không chỉ là cắt bỏ phần dạ dày bệnh lý, mà còn cần nối lại dạ dày, lưu thông tiêu hóa sao cho an toàn tuyệt đối. Ở người cao tuổi, mô tổ chức rất mong manh, mối nối chỉ cần rò một milimet cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ vỡ”.

Ekip Vinmec Cần Thơ đã thiết lập một quy trình điều trị “không sai số”, tập trung vào 4 trụ cột then chốt: phẫu thuật nội soi ít xâm lấn; gây mê - hồi sức chuyên sâu, chủ động kiểm soát liên tục huyết áp, nhịp tim phòng biến cố tim mạch, đột quỵ; các bác sĩ phẫu thuật phối hợp nhuần nhuyễn, vận hành liên tục đảm bảo không có thời gian “chết”; kịch bản dự phòng biến cố chi tiết, ca mổ diễn ra trong vùng kiểm soát tối đa.

Một ngày sau phẫu thuật, bà Cưng đã tự ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Nhờ sự đồng bộ trong quy trình kỹ thuật, cùng việc áp dụng chương trình ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) - mô hình hỗ trợ phục hồi sau mổ toàn diện, giúp tối ưu giảm đau, tăng hồi phục, ca phẫu thuật diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng.

Bệnh nhân hồi phục tốt chỉ một ngày sau phẫu thuật

Tại nhiều cơ sở y tế, ung thư đường tiêu hóa được xem là một trong những bệnh lý phức tạp khó điều trị. Thành công của ekip bác sĩ Vinmec Cần Thơ cho thấy, người bệnh hoàn toàn có cơ hội hồi phục nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ bởi đội ngũ giàu chuyên môn và kinh nghiệm.

Hiện nay, bên cạnh phẫu thuật nội soi dành cho các khối u đã xâm lấn sâu, tại Vinmec Cần Thơ, các trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn sớm, khi tổn thương còn khu trú ở lớp niêm mạc hoặc dưới niêm mạc, sẽ được ưu tiên điều trị bằng kỹ thuật cắt hớt niêm mạc (EMR) hoặc cắt tách dưới niêm mạc (ESD). Nhờ sử dụng ống soi mềm với độ phân giải cao, các bác sĩ có thể phát hiện các tổn thương rất nhỏ và loại bỏ hoàn toàn khối u ngay trong quá trình nội soi, hạn chế tối đa xâm lấn, bảo tồn toàn bộ dạ dày và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục cho người bệnh.

Nguồn tin: sggp.org.vn