Người đàn ông bị nước cuốn trôi ở Đà Nẵng sau mưa lớn

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 5-7, tại tuyến đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), một người đàn ông hơn 50 tuổi điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực đang ngập sâu do mưa lớn.

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm

Khi đến đoạn trước số nhà 573 Âu Cơ (gần chợ Thanh Vinh, phường Liên Chiểu), người đàn ông bất ngờ bị dòng nước cuốn xuống kênh thoát nước dẫn ra Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Thời điểm đó, nước ngập khoảng 0,5 m, chảy xiết, khiến người và xe trượt xuống dòng chảy. Người đàn ông bị cuốn trôi gần 30 m nhưng may mắn bám được vào một bụi cây mọc dọc bờ kênh. Trong khi đó, chiếc xe máy bị nước cuốn đi xa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Khoảng 15 phút sau, nạn nhân được tiếp cận và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Như đã đưa tin, tối 5-7, mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hải Phòng, Tôn Đức Thắng, Lê Thanh Nghị, Âu Cơ… ngập nặng.

Tại nhiều khu vực, nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy khiến phương tiện chết máy hàng loạt, giao thông bị tê liệt cục bộ. Nhiều hàng quán bị nước tràn vào, gây thiệt hại tài sản.

Dù đang là mùa hè, Đà Nẵng đã hứng chịu hai trận mưa lớn, gây ngập úng nghiêm trọng.

Mưa gây ngập ở nhiều nơi tại Đà

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động