Nghệ An: 2 n.ữ s.i.n.h bị nước cuốn trôi, 1 em mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm 3 nữ sinh đi trên 2 xe đạp điện từ xã Lam Sơn sang xã Bồi Sơn. Khi đến đoạn đường ngập nước, một nữ sinh dừng xe lại không dám sang, còn 2 nữ sinh trên một xe vẫn chạy qua.

Các lực lượng của huyện Đô Lương vẫn đang tìm kiếm nữ sinh mất tích. Ảnh: L.S

Khi đến quãng giữa đường, 2 nữ sinh này bất ngờ bị ngã xe và bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã bơi ra cứu được 1 em, còn 1 em mất tích. Danh tính nữ sinh mất tích là Nguyễn Thị Th. (học sinh lớp 8, trú xóm Đồng Tâm, xã Ngọc Sơn).

Đến chiều tối 21-9, các lực lượng tìm kiếm chỉ tìm thấy xe đạp, vẫn chưa tìm thấy được nữ sinh.



Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo SGGP