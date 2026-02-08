Người đàn ông bị đánh gục ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Hình ảnh người đàn ông bị tấn công ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Tối 7-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nội dung clip cho thấy hai người đàn ông xảy ra xô xát tại khu vực có nhiều xe container đậu và lưu thông.

Theo hình ảnh ghi lại, một người đàn ông mặc áo sẫm màu, quần đen, cầm trên tay vật giống cây rựa đã tấn công người đàn ông khác không mặc áo, chỉ mặc quần dài. Sau khi bị đánh, nạn nhân loạng choạng rồi ngã xuống mặt đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm hung khí tiếp tục dùng chân đá nhiều lần vào vùng mặt nạn nhân, khiến người này gần như không còn khả năng chống đỡ.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, giữa khu vực có nhiều phương tiện container qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 8-2, đại diện UBND xã Dân Hóa (Quảng Trị) - cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đóng trên địa bàn xã. Hiện Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng liên quan đang tiến hành xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan và nguyên nhân vụ việc.

VIDEO: Người đàn ông bị đánh gục tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

