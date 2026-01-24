Ngày 23-1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi rồi xô xát giữa một tài xế xe công nghệ và hành khách.

Bị nhắc nhở vì hút thuốc trên xe, nam hành khách ở Đà Nẵng rút mũ bảo hiểm hành hung tài xế, đập phá xe khách



Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22-1, tại khu vực Miếu Bông (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Tài xế mặc áo đen, trên ngực in tên một hãng xe công nghệ.

Đáng chú ý, một hành khách mở cửa lên xe, ngồi ghế trước và hút thuốc lá. Khi bị nhắc nhở hút xong rồi chuyển xuống ghế sau để tránh ám mùi xe, người này chửi thề và yêu cầu tài xế kéo gương xuống để tiếp tục hút thuốc.

Tài xế không đồng ý và đề nghị hành khách xuống xe.

CLIP: Tài xế xe công nghệ bị khách hành hung vì chuyện hút thuốc

Sau đó, hành khách dùng mũ bảo hiểm đập vào màn hình điện tử trên ô tô, rồi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tài xế.

Clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều bức xúc trước hành vi côn đồ của hành khách.

Trả lời Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân cho biết đã nắm thông tin vụ việc, lực lượng đang vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động