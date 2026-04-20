Người dân hoang mang khi đàn trâu 6 con lần lượt c.h.ế.t bất thường trong rừng

Ngày 19/4, ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã xác minh, làm rõ nguyên nhân 6 con trâu của người dân bị chết bất thường trong rừng.

Trâu bò chết bất thường hàng loạt tại khe Vôi



Trước đó, ngày 03/4, một số người dân ở thôn Thượng Kim (xã Sơn Kim 2) có trâu bò được chăn thả tự nhiên trong rừng đi kiểm tra thì phát hiện 6 con trâu bị chết bất thường tại khu vực khe Vôi. Một số con chết đã lâu, bắt đầu phân hủy, số còn lại vừa mới chết.

Ông Nguyễn Văn Hào (trú thôn Thượng Kim) kể lại: “Khi nhận được điện thoại gọi đến báo trâu của gia đình bị chết cạnh bờ suối, tôi lập tức chạy đến khe Vôi thì mới biết sự việc. Ban đầu, tôi nghĩ trâu bị chết nắng nên lên phương án huy động người dùng xe kéo trâu về. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn thấy gần đó có 4 con trâu của những hộ dân khác cũng bị chết giống như vậy nên chúng tôi đã báo lên chính quyền địa phương và Công an.

Kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện nhiều vật dụng lạ

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Hợi (trú thôn Thương Kim) cũng có cặp trâu mẹ và nghé con thả rông trong rừng. Khi nhận được tin báo, ông Hợi vào thì thấy trâu mẹ đã chết, nằm trướng bụng bên bờ khe Vôi. Hy vọng con nghé còn sống, ông Hợi đi sâu vào rừng tìm nhưng phát hiện nó đã nằm chết cách đó không xa.

Lọ nhựa chứa đựng chất lỏng màu đỏ



Theo ông Hợi, người dân nơi đây có truyền thống làm trại tại vùng đất Lâm Nghiệp 3 (thuộc Vườn quốc Gia Vũ Quang) và đã chăn thả trâu bò hơn 30 năm nay. Những hộ dân có trâu bò chăn thả, thỉnh thoảng thay nhau vào trông coi chứ không ai lùa về và từ xưa đến nay cũng chưa xảy ra việc gì. Ngoài 6 con trâu bị chết bất thường tại khe Vôi, một số con trâu bò của các hộ dân khác hiện đang có hiện tượng bị đau bụng, được gia đình chữa trị.

Ông Trần Đình Sinh, một người dân có trâu bị chết nghi ngờ: “Khi chúng tôi đi vào, quan sát xung quanh thì phát hiện gần điểm những con trâu bị chết có các túi bóng, bao tải, phía trên có củ sắn cắt lát, muối và ống nhựa nhỏ chứa đựng chất lỏng màu đỏ. Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến số trâu bò bị chết như vậy để người dân chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Tác giả: VĂN TÌNH

Nguồn tin: congan.com.vn