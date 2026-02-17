Ngư dân trúng đậm ruốc biển

Áp Tết Bính Ngọ, ruốc xuất hiện dày đặc ở cách bờ biển Đồng Tiến khoảng 1-2 hải lý. Ba hôm nay, hàng chục tàu thuyền công suất 24-30 CV liên tục trở về bến với khoang đầy ắp ruốc. Mỗi nhóm 3-4 người bỏ ruốc vào khay nhựa hoặc thuyền thúng đưa đi bán cho thương lái.

Ngư dân vận chuyển ruốc biển từ thuyền xuống bờ, ngày 16/2 (29 Tết). Ảnh: Đức Hùng



Ngư dân Nguyễn Đình Thứ, trú xã Đồng Tiến, cho biết dịp này biển lặng, trời nắng đẹp nên ruốc từ ngoài khơi vào nhiều. Loài này sống gần bờ, ở độ sâu 15-50 m. Ngư dân thường ra khơi đánh bắt từ lúc 1h, trở về lúc 6-7h cùng ngày. Họ gắn hai cây gỗ dài 4 m trước mũi thuyền, buộc lưới nhỏ tạo thành một chiếc vợt tam giác rộng 5 m để xúc ruốc.

Mỗi thuyền bố trí trung bình hai lao động, gặp luồng ruốc sẽ mất 15 phút để bắt. Một luồng nếu xúc hết sẽ được 100 kg nhưng đa phần không thể hoàn thành, mỗi lần chỉ đạt 50 kg, trong 6 tiếng thu về khoảng 500 kg ruốc. Sản lượng đánh bắt này cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Ruốc biển được bỏ vào khay nhựa để nhập cho thương lái. Ảnh: Đức Hùng



Một số người khác dùng thuyền máy công suất hơn 30 CV, huy động khoảng 5-7 lao động, ngoài đánh bắt buổi đêm còn tranh thủ cả buổi sáng. Theo ông Nguyễn Văn Bảo, lúc rạng sáng ruốc xuất hiện nhiều hơn, soi đèn pin từ xa thấy ruốc bơi lấp lánh là hạ vợt xuống. Trong ngày 28 Tết, nhóm của ông bắt được hơn 3 tấn.

"Thấy nhiều luồng ruốc lớn xuất hiện nên tôi cùng 4 người con tranh thủ làm chuyến biển cuối cùng của năm cũ để cải thiện thu nhập", ông Bảo nói, chia sẻ số tiền lãi hơn 15 triệu đồng thu về từ bán ruốc giúp trang trải nhiều khoản cho Tết.

Ruốc được thương lái và các chủ cửa hàng chế biến hải sản thu mua ngay tại bờ biển với giá 9.000 đồng/kg. Theo lãnh đạo xã Đồng Tiến, dịp áp Tết các thuyền ra khơi bắt được trung bình 500 kg đến 4 tấn ruốc, doanh thu từ 4,5 đến 36 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhân công, nhiên liệu, mỗi thuyền lãi khoảng 60%.

Thương lái chở các khay nhựa đựng ruốc đưa đi nhập cho đối tác. Ảnh: Đức Hùng



Ngoài bán cho thương lái, một số ngư dân còn đổ hàng trăm kg ruốc vào thùng xốp chở về nhà, cất 3-4 kg ruốc tươi ăn Tết, số còn lại đem phơi khô hoặc ướp làm mắm tôm. Nếu gặp nắng to, ruốc chỉ cần phơi khoảng hai ngày là đạt yêu cầu. Gần 20 kg ruốc tươi cho khoảng 5-7 kg ruốc khô, giá 70.000-80.000 đồng/kg.

Ruốc còn gọi là tép moi, tép biển hay moi, hình dạng như tôm nhỏ, dài khoảng 10-40 mm, là động vật giáp xác mười chân sống ở vùng nước lợ hoặc nước mặn ven biển. Ruốc tươi được chế biến các món như nấu canh, xào khế. Ruốc khô thường đem rim, rang mỡ hành hoặc kho thịt.

